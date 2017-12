Crystal Dynamics: Video zum 25. Geburtstag

Crystal Dynamics hat heute ein Video veröffentlicht, das die inzwischen 25 Jahre anhaltende Geschichte des kalifornischen Entwicklungsstudios von Square Enix in den Mittelpunkt rückt.

Zum 25. Jubiläum ist Crystal Dynamics in neue, hochmoderne Büroräume umgezogen. Das Studio verfügt nun über einen voll ausgestatteten Motion-Capturing-Bereich, sechs schalldichte Audio-Räume, einen Saal zur Sichtung von Bildmaterial mit 4K & HDR-TV-Ausstattung, einen Fotogrammetrie-Aufnahmebereich und ein Kino mit 4K HDR Dolby Atmos.

Die internationale Team hat mit seiner Erfahrung und Expertise für über 30 preisgekrönte Titel in 25 abenteuerlichen Jahren gesorgt. Zu den beliebtesten Serien von Crystal Dynamics gehören GEX, LEGACY OF KAIN und TOMB RAIDER, von dem weltweit über 63 Millionen Exemplare verkauft wurden, darunter 11 Millionen Einheiten von TOMB RAIDER (2013) und über 7 Millionen Einheiten von RISE OF THE TOMB RAIDER. In Partnerschaft mit Marvel arbeitet das Studio derzeit an dem sehnlich erwarteten Avengers Project.

„Crystal nimmt einen besonderen Platz in der Spieleindustrie ein. Über ein Drittel unseres Teams ist seit mehr als 5 Jahren Teil des Studios und einige sind sogar seit über 20 Jahren hier. Also sind wir ein eng verbundenes Team“, sagt Ron Rosenberg, Studioleiter. „Über die Jahre haben viele bekannte Gesichter der Industrie bei Crystal gearbeitet und zur kreativen Kultur beigetragen, die von unseren jetzigen Entwicklern verkörpert und gelebt wird. Wir teilen schon seit jeher das gemeinsame Ziel, tolle Spiele zu erschaffen, und 25 Jahre nach dem Start brennt diese Flamme der Innovation heller denn je.“

Außerdem arbeitet Crystal Dynamics mit Wohltätigkeitsorganisationen und der TOMB RAIDER-Community zusammen, um Gutes zu tun. Darunter fallen großzügige Spenden an GameChanger, Extra Life und die Alzheimer-Gesellschaft („Alzheimer’s Association“).

„Wir existieren dank der Liebe, die uns unsere unglaublichen Fans immer wieder zeigen. Es ist ein echtes Privileg, für die Spieler da draußen das zu tun, was wir tun. Wir folgen ihrem Beispiel und suchen stets nach Wegen, Menschen in Not etwas zurückzugeben und unser Glück mit ihnen zu teilen.“ fügt Scot Amos hinzu, Studioleiter bei Crystal Dynamics. „Crystal existiert, um die bestmöglichen Spiele zu erschaffen… Sei es innerhalb der TOMB RAIDER-Serie oder in unserer Zukunft mit dem Avengers Project, wir tun es, weil wir die Leute gerne glücklich machen. Und nur darum geht es!“