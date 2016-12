Crytek gibt Zukunftspläne bekannt

In letzter Zeit gab es viele Gerüchte über Zahlungsschwierigkeiten und auch Unmutsäußerungen einiger Mitarbeiter über ausstehende Gehälter. Heute hat Crytek eine offizielle Stellungnahme dazu abgeben, aus der auch nicht ganz klar ist wie es genau weiter geht, auf jeden Fall werden aber alle Entwicklungsstudios außer Frankfurt und Kiew geschlossen:

Im Rahmen dieser Veränderungen wird Crytek die Entwicklung zukünftig auf die Studios in Frankfurt und Kiew konzentrieren. Darüber hinaus wird Crytek weiter an Premium IPs arbeiten und diese weiterentwickeln. CRYENGINE bleibt weiterhin ein Hauptbestandteil von Crytek. Enterprise Lizenznehmer und Indie Entwickler werden auch zukünftig gleichermaßen mit regelmäßigen Engine-Updates versorgt. Alle anderen Entwicklungsstudios bleiben nicht Teil von Crytek. Das Management hat Pläne in Gang gesetzt, um die Arbeitsplätze zu erhalten sowie einen reibungslosen Übergang und eine sichere Zukunft sicherzustellen.

Crytek Mitgründer und Managing Direktor, Avni Yerli, sagt: “Derartige Veränderungen zu durchlaufen ist uns nicht leicht gefallen und wir möchten uns aufrichtig bei jedem einzelnen gegenwärtigen und ehemaligen Crytek-Mitarbeiter für ihre harte Arbeit und Treue zu Crytek bedanken. Diese Veränderungen sind ein Teil von mehreren essentiellen Schritten die wir gehen um sicher zu stellen, dass Crytek ein gesundes und gut aufgestelltes Studio für die Zukunft ist, das hochtalentierte Entwickler beschäftigt und fördert. Die genauen Gründe hierfür wurden bereits lange und im Voraus allen Mitarbeitern kommuniziert. Unser Fokus liegt von nun an ausschließlich auf unseren Kernkompetenzen, die Crytek seit Beginn definieren: hochtalentierte Mitarbeiter, Technologien auf höchstem internationalen Niveau und innovative Spieleentwicklung. Wir glauben fest daran, dass wir aus diesem herausfordernden Prozess als agileres und wachstumsfähigeres Unternehmen hervorgehen: Aufgestellt für eine erfolgreiche Zukunft.”