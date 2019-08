Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game angekündigt

Viele von uns haben vermutlich den 16. April 2019 im Kalender dick eingekreist und mit Herzchen versehen. An jenem wunderbaren Tag erscheint endlich Cyberpunk 2077 und markiert das Ende einer Wartezeit, welche bereits 2013 mit einem kurzen Teaser-Trailer seinen Anfang nahm. Ja, bis es dann endlich so weit ist, rinnt noch einiges an Wasser über die Donau. Aber jetzt gibt es noch mehr Grund sich zu freuen, denn es wurde ein Kartenspiel zum Game angekündigt: Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game

In Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game schlüpft ihr in die Haut eines sogenannten Fixers. Viel ist über das Spielprinzip noch nicht bekannt, aber da hinter Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game der Brettspiel-Publisher Cool Mini Or Not steht, bin ich durchaus positiv gestimmt. Dieser zeigt sich mit Zombicide und Blood Rage für zwei der – meiner Meinung nach – spannendsten Brettspiele zur Zeit verantwortlich.

Genaueres zum Release wissen wir noch nicht, nur dass es 2020 erscheinen soll.

Ready to become a Fixer? We’re excited to announce Cyberpunk 2077 – Afterlife: The Card Game, a standalone physical card game created in collaboration with @CMONGames! Details ➡️ https://t.co/XIeIsqeLFM#Cyberpunk2077 pic.twitter.com/WH0ZeJ2eXH — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) August 1, 2019