Cyberpunk 2077 – neuer Gameplay-Trailer

CD PROJEKT RED, Schöpfer der Witcher-Spieleserie und Entwickler von Cyberpunk 2077, hat einen neuen Trailer zum kommenden Open-World-RPG veröffentlicht.

Das Video enthält neues Gameplay-Material, das die Welt, die Charaktere, die Geschichte und die Handlung von Cyberpunk 2077 zeigt. Es gewährt Spielern und Spielerinnen einen frischen Einblick in die dunkle Zukunft von Night City und die Anfänge der Söldnerkarriere von V, in dessen Fußstapfen Fans noch in diesem Jahr treten werden.

Cyberpunk 2077 erscheint am 19. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4, die Fassung für Google Stadia ist ebenfalls für dieses Jahr geplant. Das Spiel wird außerdem auf der Xbox Series X und PlayStation 5 spielbar sein, sobald die Konsolen verfügbar sind. Zu einem späteren Zeitpunkt wird außerdem ein kostenloses Upgrade erscheinen, das die Hardware der Next Gen-Konsolen vollständig ausnutzt und Besitzern der Xbox One- respektive PlayStation 4-Fassung kostenlos zur Verfügung gestellt wird.