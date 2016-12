in News

Dark and Light kommt erst 2017

Snail Games gab heute bekannt, dass ihr kommendes Fantasy-Multiplayer-Survival Game, Dark and Light erst im Jahr 2017 als Early-Access-Titel auf Steam erscheinen wird.

Das Entwicklerteam von Snail beschäftigt sich derzeit mit den weiteren Verbesserungen am Spiel und will dann eine ausführliche Qualitätssicherung durchführen, um die großen Erwartungen der Fans auch zu erfüllen. Neben dem neuen Release -Termin hat Snail Games auch eine offizielle Website und die Steam-Store-Seite veröffentlicht. Auf diese Seite können die Spieler schon mal mehr über das Spiel und das Entwicklerteam erfahren.

„Es ist sicher, das neue Veröffentlichungsdatum wird ein höheres Niveau der Freiheit und des Realismus schaffen. Wir hoffen, dass Dark and Light dieses Niveau an Perfektion erreicht kann.“, sagte Yan, Game Producer. „Wir werden in dieser Phase der Entwicklung zusätzliche Zeit investieren, damit wir unseren Spielern ein außergewöhnliches Spiel bringen. Und wir bitten um euer Verständnis.“

Dark und Light versetzt Spieler in einer Fantasy-Welt, die voll von Magie, Monstern und Geheimnissen ist. In dieser Welt werden sie herausgefordert, nicht nur zu überleben, sondern auch durch eine Kombination von Handwerk, Erforschung und mächtige Magie besser und stärker zu werden um sich drohenden Gefahren stellen zu können.