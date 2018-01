DARK SOULS: REMASTEREDauch für Nintendo Switch

BANDAI NAMCO Entertainment Europe lädt Spieler ein, erneut das verfluchte Königreich von Lordran in DARK SOULS: REMASTERED zu bereisen.

Spieler haben jetzt die Chance, DARK SOULS in HD zu erleben. DARK SOULS: REMASTERED ist der erste Teil der bekannten Spielereihe, der für Nintendo Switch verfügbar sein wird. Die Fähigkeiten der portablen Nintendo Konsole liefern dabei neue Spielmöglichkeiten für unterwegs.

Das von FromSoftware Inc. entwickelte DARK SOULS: REMASTERED ist der erste Teil der Action-Rollenspielserie, in dem Spieler das Königreich von Lordran erkunden können. Die vielfältige Welt von DARK SOULS wird dabei in hochskalierter 4K-Auflösung mit 60 FPS auf der PlayStation 4, Xbox One X oder dem PC via STEAM präsentiert. Die Nintendo Switch-Version wird eine 1080p Auflösung bei 30FPS im TV Modus bieten. Spieler haben die Möglichkeit, durch zahlreiche Waffen, Rüstungen und magische Sprüche, ihre Charaktere auszubauen und ihrem individuellen Spielstil anzupassen.

In der Welt von DARK SOULS: REMASTERED gibt es neun online Pakte zu entdecken, welche die Interaktionen zwischen den Spielern fördern werden. Kooperation oder Konfrontation, Unterstützung oder Verrat – für welche Allianz sich Spieler entscheiden, bleibt ganz ihnen überlassen. Bis zu sechs Spieler können online miteinander spielen, um sich in der Kampagne zu unterstützen oder zu bekämpfen.

DARK SOULS: REMASTERED wird am 25. Mai 2018 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC via STEAM erscheinen.