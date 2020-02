Das Schwarze Auge: Book of Heroes Gameplay-Trailer

Wild River Games veröffentlicht einen neuen Gameplay-Trailer für das Multiplayer-Rollenspiel Das Schwarze Auge: Book of Heroes, das in wenigen Monaten für PC erscheinen wird. Der konsequent auf dem Regelwerk des bekannten Rollenspiels Das Schwarze Auge (DSA) aufgebaute Titel bietet DSA-VeteranenInnen, RollenspielerIinnen sowie Fantasy-Fans anspruchsvolle Abenteuer mit Pen&Paper-Feel, bei denen man gemeinsam mit Gleichgesinnten in die Welt Aventuriens eintauchen kann. Beitrag teilen teilen

info