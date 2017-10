in News

Das Tamagotchi gibt es noch einmal!

Bandai feiert den 20. Geburtstag des Tamagotchis mit einer Neuveröffentlichung diesen Herbst. Das neue Tamagotchi wird exklusiv bei Müller erhältlich sein.

Kinder der 90er können ein Stück ihrer Kindheit neu erleben, denn das beliebte digitale Haustier Tamagotchi ist zurück. Dieses Jahr wird Tamagotchi 20 Jahre alt und um dieses besondere Ereignis zu feiern, veröffentlicht Bandai am 23. Oktober 2017 eine neue, kleinere Version des ikonischen Gimmicks in limitierter Stückzahl.

Um das nostalgische Gefühl der späten 90er-Jahre aufkommen zu lassen, ist das neue Tamagotchi wie gewohnt eiförmig und versprüht den zeitlosen Charme eines pixeligen LCD-Bildschirmes. All das lässt die Begeisterung von 1997, als das Tamagotchi zum ersten Mal erschien, wieder aufleben. Wie damals erscheint das neue Tamagotchi in den sechs verschiedenen Designs mit jeweils sechs möglichen digitalen Haustieren. Darüber hinaus kommt das neue Tamagotchi in derselben ikonischen Verpackung daher wie die originale Version. Damit können sich alte wie neue Fans um ihr virtuelles Haustier kümmern und dabei zusehen, wie es wächst und sich entwickelt.

Der UVP für das neue Tamagotchi liegt bei 19,99 Euro.