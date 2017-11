Data Pack 2.0 für PES 2018 erscheint am 16.11

Konami Digital Entertainment B.V. gibt bekannt, dass das Data Pack 2.0 für PES 2018 am 16. November für PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox360 und Steam zum kostenlosen Download zur Verfügung steht. Am gleichen Tag ist ein Update verfügbar, welches einige Gameplay-Verbesserungen sowie die Unterstützung für Xbox One X einführt.

Das Data Pack 2.0 bietet über 1000 neue und aktualisierte Spielerbilder, neue lizensierte Trikots, Fußballschuhe, aktualisierte Gesichter der Spieler und zwei neue Stadien. Außerdem wird mit dem Update die englische Legende und globale Fußballikone David Beckham als Legenden Spieler für myClub hinzugefügt.

Beckham wurde bereits früher in diesem Jahr Teil der PES Familie, als KONAMI ankündigte, ihn in die Reihe der Legenden Spieler von PES 2018 zu integrieren. Die jetzige Einführung von David Beckham in myClub spiegelt perfekt das PES 2018 Motto „Where Legends are Made“ wider und verdeutlicht KONAMIs Bestreben, das Spiel kontinuierlich zu verbessern.

Mit dem Data Pack 2.0 erweitert KONAMI die Reihe der Lizenzen und Partner, um PES Fans die bestmögliche Spielerfahrung zu bieten: Enthalten sind mit dem Arsenal Emirates Stadium und dem Estadio Nacional de Chile* zwei neue Stadien.

Der FC Arsenal ist offizieller Partner-Klub, so dass KONAMI mit modernster Technik ein detailgetreues und realistisches Abbild des Emirate Stadiums schuf.

Zusätzlich sicherte sich KONAMI diesen Sommer für PES 2018 die Lizenzrechte für alle 16 Teams in Chiles erster Liga. Dazu gehört nun auch, dass Fans ihr Können in Chiles atemberaubendem Nationalstadium unter Beweis stellen.

Weitere wichtige Features im Data Pack 2.0:

Über 1000 neue und aktualisierte Spieleransichten

65 aktualisierte Trikots

9 Fußballschuhe

Über 40 aktualisierte Spielergesichter, darunter Phillipe Coutinho, Gianluigi Donnarumma und André Silva

Neue Partner-Klub Zwischensequenzen in der Meisterliga, unter anderem von Arsenal, AC Mailand und CR Vasco Da Gama*

*Nur für PlayStation 4, Xbox One und Steam

Weitere Informationen unter https://www.konami.com/wepes/2018/eu/de/