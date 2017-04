in News

Dawn of War III – Fragments of War Trailer

Nur noch eine Woche bis zur Veröffentlichung von Warhammer 40,000: Dawn of War III, am 27. April 2017. Bis dahin zeigt SEGA Europe Ltd. und Relic Entertainment in einem neuen Trailer die Ereignisse, die die Handlung von Dawn of War III in Bewegung setzt: Als der Planet Acheron aus dem Warp auftaucht bringt er eine zerstörerische Waffe mit – den Speer Khaines. Dadurch rückt er drei vertraute Gesichter näher an ihr verbundenes Schicksal, Gabriel Angelos von den Space Marines, Farseer Macha von den Eldar und Gorgutz ‘Ead’unter der Orks.

Die Geschichte von Dawn of War III entspinnt sich entlang von 17 Single-Player Missionen, in denen die Spieler mächtige Helden und große Armeen über verschiedene Schlachtfelder befehligen. Im Multiplayer erreichen die Gefechte ihren Höhepunkt, wenn sich schlagkräftige Kampfläufer erheben, während markerschütternde Attacken das Schlachtfeld umkrempeln.

Die Multiplayer-Open-Beta von Warhammer 40,000: Dawn of War III startet heute um 19 Uhr und läuft bis Montag, 24.04.2017, 19 Uhr. Jetzt kostenlos registrieren unter www.dawnofwar.com/beta.

Warhammer 40.000: Dawn of War III konfrontiert Spieler mit der ausufernden Brutalität eines galaktischen Krieges, in dem sie zahlreiche Elite-Einheiten und kolossale Armeen zum Sieg führen – oder ins Verderben. Schlagkräftige Superläufer erheben sich über die Frontlinien, während markerschütternde Attacken das Schlachtfeld umkrempeln, in einem grenzenlosen Spektakel, angesiedelt im ikonischen Warhammer 40.000 Universum von Games Workshop.