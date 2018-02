Veröffentlicht am

in News

Demo für Yakuza 6

Sega hat für das Actionspiel Yakuza 6: Das Lied des Lebens eine kostenlose Demo via Playstation Store veröffentlicht.

Die Probeversion ist rund 36.53 GB groß und umfasst den kompletten Prolog des Spiels. Es soll sogar möglich sein, euren Spielstand später in die Releaseversion mitzunehmen. Den Download findet ihr im Playstation Store oder direkt unter folgendem Link.

In Yakuza 6: Das Lied des Lebens wird Kazuma Kiryu herausfinden, wie viel Menschen bereit sind,für die Familie zu opfern, wenn er eine Reihe von Ereignissen untersucht, die diejenigen, die er tief in seinem Herzen trägt, betreffen – vor allem wenn es durch enge Bande in Blut oder Freundschaft geht. Wir durften das Spiel bereits antesten, unseren ersten Eindruck könnt ihr hier nachlesen.

Yakuza 6: Das Lied des Lebens wird von SEGA lokalisiert und in Europa am 20. April 2018 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen.