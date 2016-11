Demo zu Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Ab sofort steht eine spielbare Demo von Shadow Tactics: Blades of the Shogun auf Steam und GOG zum Download bereit.

Demo downloaden: Steam | GOG

Das Spiel von Daedalic Entertainment und Mimimi Productions leitet das langersehnte Comeback des Echtzeit-Taktik-Genres ein. Die Demo gibt Spielern einen Ausblick, was sie im finalen Spiel erwartet: So ist es möglich, in die Rollen der fünf gleichzeitig spielbaren Charaktere mit einzigartigen, vielzeitigen Fähigkeiten zu schlüpfen. 13 Missionen mit insgesamt knapp 25 Stunden Spielzeit locken den Spieler in die malerische Umgebung der Edo-Periode im antiken Japan, erlebbar durch eine freibewegliche isometrische Kameraperspektive. In der Regel wird Heimlichkeit der Schlüssel zum Erfolg für Meisterstrategen sein, um eine Mission erfolgreich zu beenden.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun wird im Handel für 39,99 € erhältlich sein. Die Collector’s Edition wird 69,99 € kosten.