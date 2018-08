Demo zu The Walking Dead: Die letzte Staffel

Telltale Games und Robert Kirkmans Skybound Entertainment haben heute eine neue, spielbare Demo von The Walking Dead: Die letzte Staffel veröffentlicht. Die Demo enthält die Eröffnungssequenz der demnächst erscheinenden ersten Episode und bietet Spielern eine erste Chance, das völlig neue Kampfsystem, die neue Kameraführung sowie den neuen Grafikstil von Die letzte Staffel selbst zu erleben.

Die Demo kann derzeit auf Xbox One und PlayStation 4 heruntergeladen werden.

Die erste Episode von Die letzte Staffel wird am 14. August 2018 weltweit für PC, PlayStation 4 und Xbox One zum Download bereitstehen. Die letzte Staffel wird außerdem später in diesem Jahr für Nintendo Switch erscheinen. Das Spiel kann aktuell zum Preis von 19,99 USD für PC, PS4 und Xbox One vorbestellt werden. Alle Spieler, die Die letzte Staffel vorbestellen, können sich die vier Episoden der Staffel herunterladen, sobald sie verfügbar sind.

Staffelbeschreibung

Clementine ist nun eine unerbittliche und entschlossene Überlebende, die das letzte Kapitel ihrer Reise angetreten hat. Nachdem sie jahrelang heimatlos war und Gefahren durch die Lebenden sowie die Toten trotzen musste, hat sie nun endlich die Chance, in einer abgelegenen Schule ein neues Zuhause zu finden. Aber sie wird Opfer bringen müssen, um es zu beschützen. Clem muss sich eine Existenz aufbauen und zur Anführerin heranreifen, ohne AJ aus den Augen zu lassen. Dieser Waisenjunge ist für sie zum einzigen Familienmitglied geworden, das sie noch hat. In dieser letzten Staffel wirst du deine Beziehungen definieren, gegen die Untoten kämpfen und bestimmen, wie Clementines Geschichte endet.

The Walking Dead: Die letzte Staffel erscheint vollständig synchronisiert auf Französisch, Deutsch, lateinamerikanischem Spanisch und brasilianischem Portugiesisch. Außerdem sind Untertitel für Französisch, Deutsch, lateinamerikanisches Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, Italienisch, Russisch und sowohl traditionelles als auch vereinfachtes Chinesisch verfügbar. Die Sprachpakete und Übersetzungen der ersten Episode stehen am Tag der Veröffentlichung zum Download bereit.

