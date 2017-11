Demo zu Wolfenstein II: The New Colossus

Eine Nachricht, die das Regime zum Zittern bringt: Bethesda hat eine Demo für Wolfenstein II: The New Colossus veröffentlicht. Ab heute können Spieler diese auf PlayStation 4, Xbox One und PC herunterladen und das komplette erste Level spielen. Bei einem Kauf der Vollversion kann der Spielstand inklusive Trophäen und Erfolgen anschließend einfach übertragen werden.

Wolfenstein II: The New Colossus führt die Spieler in das vom Regime kontrollierte Amerika, um die mutigsten Anführer des zerschlagenen Widerstands zu vereinen und sich gemeinsam dem Regime entgegenzustellen. Die Spieler müssen alle Register ziehen, um ikonische amerikanische Schauplätze wie die Kleinstadt Roswell in New Mexico, das unter Quarantäne stehende New Orleans und das durch eine nukleare Explosion verwüstete Manhattan für die Amerikaner zurückzuerobern. Ausgerüstet mit einem beeindruckenden Arsenal vollständig anpassbarer, retro-futuristischer Waffen wie dem brandneuen Dieselkraftwerk und einer Reihe neuer Fähigkeiten nehmen sie es in diesem actiongeladenen Ego-Shooter mit Horden von technisch fortschrittlichen Regimesoldaten und Maschinenkommandanten auf.

Weitere Informationen finden Sie unter https://wolfenstein.bethesda.net/de.