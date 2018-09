Veröffentlicht am

Der Call of Duty: Black Ops 4 Launch Trailer ist da

In einer actioneichen Montage zeigt der Call of Duty: Black Ops 4 Launch Trailer eine Zusammenfassung aller drei Spielmodi

Activision und Treyarch haben den Launch Trailer für Call of Duty: Black Ops 4 veröffentlicht. In diesem werden Eindrücke aus allen drei Spielmodi – Multiplayer, Zombies und Blackout – gezeigt.

Call of Duty: Black Ops 4 erscheint weltweit am 12. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC.