Der HITMAN Perfected-Trailer zeigt was Sache ist

Warner Bros. Interactive Entertainment und IO Interactive haben heute den HITMAN Perfected-Trailer veröffentlicht, der eine 360°-Übersicht der zahlreichen neuen Features, Spielmodi, Verbesserungen und Inhalte von HITMAN 2 bietet.

Das Spiel bringt sechs Schauplätze: Miami, Kolumbien, Hawke’s Bay, Mumbai, Whittleton Creek und die geheimnisvolle Insel Sgàil, die allesamt verschiedene Pfade zum Erforschen, sowie zahllose interaktive Möglichkeiten bieten.

Die Spieler können zudem zum ersten Mal im Franchise Mehrspieler-Herausforderungen bewältigen – im Ghost Mode, IO Interactives 1v1-Online-Wettbewerb und in Sniper Assassin, einem eigenständigen Modus, der zum ersten Mal eine kooperative Spielerfahrung in die Hitman-Serie bringt, in der zwei Spieler zusammenarbeiten, um ihre Ziele zur Strecke zu bringen. Zudem wird HITMAN 2 eine Reihe verschiedener Updates und Verbesserungen bringen, wie die überarbeitete Kampf-KI, die neuen Minikarten, den Sicherheitskamera-Raster, Bild-in-Bild-Wiederholungen, zahlreiche neue Werkzeuge, den strategischen Einsatz von Spiegeln, die Fähigkeit, sich in einer Menge oder in der Natur zu verbergen, die Rückkehr des beliebten Aktenkoffers und vieles mehr!

All diese Features werden bei der Veröffentlichung am 13. November in HITMAN 2 enthalten sein – doch die Welt der Auftragskiller wird auch danach weiter wachsen. Schwierige Ziele, Eskalationen, Herausforderungspakete, Aufträge, sowie fortwährend Live-Inhalte werden weiterhin für Spannung sorgen. Den Anfang macht die erste „Schwer zu fassendes Ziel“-Mission mit Schauspieler Sean Bean. Bean übernimmt die Rolle des ehemaligen MI5-Agenten Mark Faba. Der als „Der Unsterbliche“ berüchtigte Faba ist bekannt als unübertroffener Meister in der Kunst, seinen eigenen Tod vorzutäuschen. Das schwer zu fassende Ziel Nr. 1 mit dem Titel The Undying (Der Unsterbliche) wird am 20. November – eine Woche nach dem Lauch von HITMAN 2 am 13. November – veröffentlicht werden und eine begrenzte Zeit lang spielbar sein. Diese Aufträge sind für alle Spieler gratis zugänglich und geben ihnen genau eine Chance, um ihr Ziel zu eliminieren. Wenn Sie das nicht erfolgreich schaffen, kann der Auftrag nicht wiederholt werden.