Der Predator taucht in Ghost Recon Wildlands auf

Ubisoft kündigte heute eine Partnerschaft mit FoxNext Games an, welche exklusive Predator-Inhalte für Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands bereithält. Die Inhalte erscheinen zusammen mit dem Jungle Storm-Update am 14. Dezember für PlayStation 4 Computer-Entertainment-System, Xbox One und Windows-PC.

Zur Feier des 30. Jubiläums des ersten Predator-Films bringt Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands eine Menge an exklusiven Predator-Inhalten in das Hauptspiel und die Ghost-War-PvP-Modi:

GRATIS PREDATOR-SPEZIAL-HERAUSFORDERUNG

In der Zeit vom 14. Dezember bis Anfang Januar werden sich alle Spieler von Ghost Recon Wildlands dem Predator in der ultimativen Jagd stellen können. Diese neue und spezielle Herausforderung kann alleine oder mit bis zu vier Spielern im Koop-Modus gespielt werden und stellt den schwierigsten Kampf in ganz Ghost Recon Wildlands dar.

PREDATOR ANPASSUNGSGEGENSTÄNDE

Nach dem Sieg über den Predator werden die Spieler mit exklusiven Gegenständen belohnt. Hierzu gehört beispielsweise die Predator-Maske mit dem neuen Predator-Sichtmodus. Darüber hinaus können die Spieler ihre Ghosts mit dem Predator-Paket anpassen und ausrüsten. Das Paket beinhaltet 15 neue Anpassungsgegenstände, Waffen und eine exklusive Nahkampf-Technik. Die Gegenstände sollen einige der unvergesslichsten Charaktere des originalen Films widerspiegeln.

PREDATOR – GHOST-WAR-PVP-KLASSE

Mit seiner Fähigkeit Schlachtzorn wird die neue Ghost-War-Klasse, welche vom Protagonisten des Original-Predator-Films Dutch inspiriert wurde, offensiven Spielern eine neue Alternative bieten, Strategien und Taktiken auf dem PvP-Schlachtfeld umzusetzen. Ghost-War-Spieler erhalten Zugang zu der neuen Klasse durch den Ghost War Pass, den Season Pass oder indem sie ihn direkt mit ihren Prestige-Credits erwerben.

Jungle Storm erweitert zudem den Umfang von Ghost War, indem es Ranglistenspiele, die Pfadfinder-Klasse, sowie neue Waffen- und Gameplay-Updates für das Hauptspiel und die PvP-Modi einführt.