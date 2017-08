in News

Der „Schmelztiegel“ – Mehrspieler-Erlebnis in Destiny 2

Der „Schmelztiegel“ – das kompetitive Mehrspieler-Erlebnis in Destiny 2. Destiny 2 bietet eine Reihe von neuen 4-gegen-4-Modi und Karten für das ultimative Mehrspieler-Erlebnis.

Ob die Eroberung von Zonen in „Kontrolle“, der Kampf um ein Ziel in „Countdown“ oder das möglichst lange Durchhalten in „Überleben“, Destiny 2 enthält spannende Spielmodi und mehr für kompetitive und Gelegenheitsspieler gleichermaßen.