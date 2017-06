Der Totenbeschwörer kehrt in Diablo III zurück

Nachdem die Brennenden Höllen in Sanktuario einmarschiert sind und alle Hoffnung verloren schien, kehrt ein unerwarteter Held zurück, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Er gebietet über eine Armee der Toten, mit der er das Land vom Bösen befreit. Aus einer Gruft tief unter Blizzard Entertainment erscholl heute eine finsterere Beschwörung, um das Paket Rückkehr des Totenbeschwörers anzukündigen.

Dieses Paket ruft den Totenbeschwörer am 27. Juni zurück zu Diablo III: Reaper of Souls und ist für Sterbliche für PC digital im Spiel oder online über den Blizzard Shop, PlayStation®Store und Xbox One Store erhältlich.

Totenbeschwörer, wie die geheimnisvollen Priester von Rathma genannt werden, hatten ihren ersten Auftritt im von Kritikern gefeierten Diablo II, in dem Millionen von Spielern unaufhaltsame Armeen von untoten Dienern befehligten. In Diablo III: Reaper of Souls beschützen diese talentierten Frauen und Männer die Menschheit mit den Mächten von Blut und Knochen und verwandeln die leblosen Leichen gefallener Gegner in untote Diener – oder sie lassen sie ganz einfach explodieren, denn das macht ja auch Spaß.

Wie die Gedärme einer frischen Leiche steckt auch das Paket Rückkehr des Totenbeschwörers voller Überraschungen, die allen angehenden Meistern der dunklen Künste das Herz höher schlagen lassen:

Der halb geformte Golem als Gefährte im Spiel

Das Accessoire Schwingen des Kryptawächters

Zwei zusätzliche Charakterplätze

Zwei Beutetruhenfächer (nur PC)

Totenbeschwörerporträt, -banner, -siegel und -verzierung sowie Blutmeisterflagge

Konsolenspieler, die noch nicht die Gelegenheit hatten, Diablo III auszuprobieren, können sich die Eternal Collection für PlayStation 4 oder Xbox One sichern, die Rückkehr des Totenbeschwörers, Diablo III und die preisgekrönte Erweiterung Reaper of Souls enthält. Diese riesige Sammlung bietet den perfekten Einstieg für alle Spieler, die das von vielen als beste Spielerlebnis für kooperatives Spielen im Wohnzimmer bezeichnete Spiel noch nicht selbst ausprobieren konnten.

Rückkehr des Totenbeschwörers wird ab dem 27. Juni für 14,99 EUR für Windows®- und Mac®-PCs sowie für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Die epische Sammlung Diablo III: Eternal Collection wird für begrenzte Zeit zu einem besonderen Einführungspreis von 39,99 EUR (regulär 69,99 EUR UVP) für Mitglieder von PlayStation Plus für PS4 und Mitglieder von Xbox Live Gold für Xbox One erhältlich sein.

Diablo III: Reaper of Souls und das Paket Rückkehr des Totenbeschwörers wurden vollständig für die Sprachen Englisch, europäisches und lateinamerikanisches Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Russisch, brasilianisches Portugiesisch, Koreanisch sowie vereinfachtes und traditionelles Chinesisch lokalisiert.