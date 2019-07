in News

Desperados III: Anmeldung zur Closed Beta

Entwickler Mimimi Games und Publisher THQ Nordic kündigen eine Closed Beta-Phase für das kommende Western-Echtzeit-Strategie Spiel Desperados III an. Spieler können sich dafür ab sofort anmelden.

Die geschlossene Beta startet am Dienstag, 09. Juli und endet am Sonntag, 21. Juli. Mimimi Games und THQ Nordic werden unter allen Bewerbern 500 Teilnehmer auswählen, die das Spiel in der finalen Produktionsphase antesten dürfen.

Spieler können sich hier für die geschlossene Beta registrieren:

„Das ist keine „Bestelle jetzt vor und spiele als Erstes, aber eigentlich brauchen wir dein Feedback gar nicht, denn in 2 Wochen veröffentlichen wir es sowieso“ – Beta, die viele Spieler heutzutage geboten bekommen. Wir möchten die Community wirklich in der Produktionsphase an Bord nehmen, um ihre Gedanken und Wünsche berücksichtigen zu können. Wir möchten genug Zeit haben, um auf den Input der Spieler reagieren zu können und das Spiel zusammen zu optimieren.“, sagt Dennis Huszak, Narrative Director bei Mimimi Games.

Desperados III wird 2019 auf deinem PC, deiner PlayStation 4 und deiner Xbox One gen Sonnenuntergang reiten.