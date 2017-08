Destiny 2: Beta PC-Trailer

Activision veröffentlicht anlässlich der Ende August auf dem PC stattfindenden Beta zu Destiny 2 einen neuen, offiziellen Beta PC-Trailer.

Ab dem 29. August sind alle PC-Spieler weltweit eingeladen, Destiny 2 in der offenen Beta selbst anzutesten. Dabei sind die erste Story Mission „Homecoming“ sowie kooperative und kompetitive Mehrspieler-Modi spielbar. Alle Vorbesteller von Destiny 2 können per Early Access bereits am 28. August voll in die Beta einsteigen!

Destiny 2 ist die Fortsetzung des international hoch gelobten Actionshooters Destiny, der den Spieler auf eine epische Reise führt, um die Menschheit vor der Auslöschung zur bewahren. In der Story von Destiny 2 liegt die letzte sichere Stadt der Erde in Trümmern und ist einem mächtigen neuen Feind – Dominus Ghaul – und seiner Elitearmee, der Rotlegion, in die Hände gefallen. Jeder Spieler erstellt sich seinen eigenen Charakter, einen so genannten „Hüter“, die auserwählten Beschützer der Menschheit. Als Hüter in Destiny 2 müssen die Spieler neue Fähigkeiten und Waffen einsetzen, um die Streitkräfte der letzten Stadt wieder zu vereinen und geschlossen zurückzuschlagen, um ihre Heimat zurückzuerobern.

Erstmalig wird Destiny 2 ab 24. Oktober auch auf dem PC über Battle.net, den Online Gaming Service von Blizzard Entertainment, verfügbar sein. Konsolenspieler dürfen auf der XBox One und PS4 schon ab dem 6. September loslegen.