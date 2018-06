Veröffentlicht am

Destiny 2: Forsaken neue Trailer

Activision und Bungie stellen auf der E3 2018 die Erweiterung Forsaken für Destiny 2 vor, die sowohl den zusätzlichen Modus Gambit, als auch eine neue Story-Kampagne enthalten wird.

Destiny 2: Forsaken führt „Gambit“ ein, einen brandneuen 4-gegen-4-Hybridmodus. Gambit kombiniert PvE und PvP in einem epischen Kampf und verspricht Spaß für alle Spieler-Typen, sei es durch die kompetitiven Herausforderungen des PvPs oder die nahtlos verknüpften kooperativen und unvorhersehbaren Elemente des PvEs. Zwei Teams aus jeweils vier Spielern kämpfen darum, als Erstes einen Urzeitler-Feind zu beschwören und zu besiegen. Stört das andere Team, indem ihr einen Kämpfer-Blocker schickt oder sie direkt mit einem eigenen Spieler angreift.

Features von Gambit

KÄMPFE Greift Gegner an, bis sie tot sind. Eure Feinde werden mit der Zeit stärker, also arbeitet zusammen, um sie schnell zu besiegen.

SAMMLE Sammelt die Partikel ein, die besiegte Feinde hinterlassen. Ihr könnt bis zu 15 aufnehmen, verliert aber alle, wenn ihr sterbt. HORTE Bringt eure Partikel zu der zentralen Bank. Für 5, 10 oder 15 Partikel bekommt ihr einen Blocker. Beschwört einen Urzeitler, wenn euer Team 75 Partikel gehortet hat.

ÜBERFALLE Wenn ihr 25 oder 50 Partikel in der Bank habt, könnt ihr einen Spieler durch das Portal in die feindliche Arena schicken, um dort zu stören. Brandneuer Raid Ein brandneuer Raid ist in der Träumenden Stadt verfügbar

Auch storytechnisch hat Destiny 2: Forsaken einiges zu bieten. Hierbei gehen Spieler den jüngsten Unruhen an den Überresten des Riffs nach, einem gesetzlosen Ort am Rand des Sonnensystems. Im Riff erkunden die Spieler neue Orte, erwecken neue Kräfte und verdienen sich neue Waffen. Die Träumende Stadt bietet ein tiefgehendes und lohnendes Endspiel-Erlebnis, wie die Community es sich gewünscht hat. Voller Geheimnisse, die es zu entdecken und Bosse, die es zu besiegen gilt, beherbergt dieser neue Ort auch einen brandneuen Raid und wurde von Grund auf für das Endspiel konzipiert. Alle Destiny 2 Spieler bekommen mit dem Launch von Forsaken Zugang zu langerwarteten Änderungen und Features wie einem neuen Waffen-Slot-System, einer neuen Art zufälliger Rolls, Feintuning am Mod-System und zahlreichen anderen Verbesserungen, die das Spielerlebnis einfacher machen.

Destiny 2: Forsaken wird am 4. September 2018 für PC, PlayStation 4, und Xbox One erscheinen.