Destiny 2: Gameplay und Story enthüllt

Bungie und Activision haben auf einem Event im Jet Center in Hawthorne, Kalifornien, erstmalig per weltweitem Livestream Spielszenen aus Destiny 2 gezeigt.

Destiny 2 ist die Fortsetzung des international hoch gelobten Destiny, einem First-Person-Actionspiel, das den Spieler auf eine epische Reise führt, um die Menschheit vor der Auslöschung zur bewahren. Die Live-Übertragung zeigte zahlreiche der möglichen Aktivitäten und eröffnete mit einer dramatischen Kampagnenmission, die das Kernthema des Spiels verdeutlichte: Was macht ein Mensch, nachdem seine Heimat zerstört und er all seiner Kräfte beraubt wurde?

In der Story von Destiny 2 liegt die letzte sichere Stadt der Erde in Trümmern und ist einem mächtigen neuen Feind und seiner Elitearmee, der Rotlegion, in die Hände gefallen. Jeder Spieler erstellt sich seinen eigenen Charakter, einen so genannten „Hüter“, die auserwählten Beschützer der Menschheit. Als Hüter in Destiny 2 müssen die Spieler neue Fähigkeiten und Waffen einsetzen, um die Streitkräfte der Stadt wieder zu vereinen und geschlossen zurückzuschlagen, um ihre Heimat zurückzuerobern.

„Destiny 2 hat eine großartige Story, einen ikonischen neuen Feind, tolle Charaktere, mit denen man gerne ein episches Abenteuer erleben möchte, und natürlich jede Menge fantastisches Gameplay – etwas, für das Destiny bekannt ist. Gemeinsam mit unseren Partnern von Bungie haben wir der Destiny-Community genau zugehört und haben ihre Wünsche mit unseren Innovationen kombiniert, um ein Spiel zu erschaffen, das für verschiedenste Arten von Spielern zugänglich ist.“, so Activision CEO Eric Hirshberg.

Zusätzlich wurde bekannt gegeben, dass Destiny 2 in den folgenden Versionen erscheinen wird:

Destiny 2 – Spiel + Erweiterungspass-Bundle

Destiny 2 – Digital Deluxe Edition mit digitalen Premiuminhalten

Limited Edition

Collector’s Edition mit einer tragbaren Destiny 2-Frontier Bag, dem Erweiterungspass, Premiuminhalten und einer Sammlerbox im Kabale-Stil

Weitere Informationen gibt es auf www.DestinyTheGame.com