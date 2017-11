Destiny 2 – kostenlose Demo

Activision veröffentlicht für Destiny 2 eine kostenlose Demo für PlayStation 4, PC und Xbox One.

Destiny 2 schickt den Spieler auf eine epische Reise durch das Universum, um die Menschheit vor der Vernichtung zu retten. In der Story von Destiny 2 ist die letzte sichere Stadt der Erde gefallen und liegt in Trümmern, erobert von einer mächtigen neuen Armee. Die Spieler müssen neue Fähigkeiten und Waffen meistern, um die Streitkräfte der Stadt wieder zu vereinen, und gemeinsam zurückschlagen, um ihre Heimat erneut für sich zu beanspruchen.

In der kostenlosen Demo erleben Spieler den Beginn der filmreifen Destiny 2-Kampagne, mit Zugriff auf die ersten Missionen und Abenteuer. Egal ob allein oder mit Freunden, kann zunächst die Europäische Todeszone auf der Erde sowie im weiteren Verlauf auch der Saturn-Mond Titan ausgiebig erkundet werden.

Für actiongeladene Mehrspieler-Schlachten bietet sich hingegen der Schmelztiegel an. Hier können Spieler im PvP-Modus einen eigenen Einsatztrupp mit anderen Spielern zusammenstellen, um dann gegen andere Teams anzutreten.

Der in der Demo erspielte Fortschritt in Kampagne und Mehrspieler-Modus (bis Charakterlevel 7), wird beim Kauf von Destiny 2 aus der Demo in die Vollversion übertragen. Die Demo erscheint morgen, dem 28. November, für PlayStation 4, PC und Xbox One. Spieler können die Destiny 2-Demo über Konsole oder Blizzards Battle.net herunterladen, um daran teilzunehmen.