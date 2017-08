Details zum gamescom Xbox FanFest

Auch in diesem Jahr findet im Rahmen der gamescom das große Xbox FanFest statt. Mit dem FanFest-Ticket erhalten Auserwählte Zugang zu exklusiven Veranstaltungen, spielen die neuesten Xbox Games auf der Xbox One X und treffen Top-Entwickler, das Xbox-Team und Influencer vor Ort.

Das erwartet Fans auf dem FanFest

Mit dem FanFest-Ticket erhalten Fans Zugang zu verschiedenen exklusiven Inhalten und Aktivitäten:

Dienstagnachmittag, 22. August: Exklusiver Zutritt zur Middle-Earth: Shadow of War – Legendary War Party von Warner Bros. Interactive Entertainment

Mittwochabend, 23. August: Exklusiver Zutritt zum Xbox FanFest Fan-Cave-Erlebnis

Mittwoch bis Samstag, 22. August bis 26. August: Exklusiver Zugang zu Spielen in der Xbox Booth

Meet and Greet mit einigen Top-Entwicklern und Influencern

Weitere tolle Überraschungen

So sichern sich Fans das Fanfest-Ticket

In diesem Jahr werden 300 Tickets per Zufall verlost. Teilnehmer registrieren sich mit Namen und Email-Adresse über das untenstehende Online-Tool auf www.majornelson.com. Am Freitag, den 11. August, werden die Tickets ausgelost. Gewinner haben dann 48 Stunden Zeit, die Registrierung abzuschließen und das heißbegehrte Ticket zu erhalten. Verstreicht die Zeit, wird der Slot einem anderen zufälligen Gewinner zugeteilt.

Alle Gewinner müssen 18 Jahre oder älter sein. Verifiziert wird das Alter vor Ort beim Check-In über eine gültige ID (Personalausweis, Führerschein oder Reisepass). Für jede Person ist ein Ticket vorgesehen – Tickets sind nicht übertragbar oder wiederverkäuflich.

Die Anmeldung zum FanFest ist ab sofort auf www.majornelson.com verfügbar. Eine Anmeldung ist bis zum 10. August um 22:00 Uhr möglich.

Wichtig: Das Fanfest-Tickets ermöglicht keinen automatischen Zugang zur gamescom, weder am Fachbesuchertag (Dienstag), noch an den Privatbesuchertagen (Mittwoch bis Samstag). Alle Fanfest-Aktionen finden am Dienstag und Mittwoch statt.