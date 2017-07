Details zum Karrieremodus von Project CARS 2

Der beliebte Karrieremodus aus dem erfolgreichen Project CARS kehrt für Project CARS 2 mit von Fans gewünschten Verbesserungen, sorgfältigen Verfeinerungen und ganz neuen Funktionen zurück.

Die Verfeinerungen und neuen Zusätze der Solokarriere in Project CARS 2 wurden entworfen, um sowohl das ultimative Fahrerlebnis zu steigern als auch den Fahrern weit mehr Freiheit für Weiterentwicklung und Ausdruck zu geben.

Im Project CARS 2 Karrieremodus für Einzelspieler verteilen sich 29 Motorsportarten nun auf 6 Klassen und 5 einzigartige Disziplinen, um ein vollständig einnehmendes, anspruchsvolles und zufriedenstellendes Einzelspielerlebnis zu schaffen. Fahrer können sich von Einsteigerserien des Motorsports, wie Karts, Formula Rookie oder Ginetta Juniors, bis hin zu den Spitzenrängen der echten Motorsport-Serien, wie IndyCar und der GT3-basierten Pirelli World Challenge, hocharbeiten, sie können sich aber auch einfach direkt in mehr fortgeschrittene Klasse stürzen, um kürzere, spannungsgeladene Rennkarrieren zu genießen.

Das Fahrerlebnis beinhaltet das Pantheon der Motorsportlegenden zu betreten. Wie Fahrer einen oder 7 Karriereziele gewinnen, die ihr Vermächtnis definieren, ist ihnen selbst überlassen: Dominiere Jahr für Jahr die gleiche Meisterschaft, gewinne drei Blaue-Band-Events aus dem Motorsport-Kalender, wie dem Indy 500 und dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Werde Werksfahrer für Elite-Marken wie Ferrari und Porsche oder sichere Dir Deine Unsterblichkeit mit Siegen in drei verschiedenen Motorsport-Disziplinen – die Herausforderungen für den Einzug in die Hall of Fame von Project CARS 2 waren noch nie größer oder ansprechender.

Das Klassen-System in Project CARS 2 bildet den Kern der Rennfahrerkarriere. Sein Vorbild ist das System, dem echte Rennfahrer begegnen. Den Fahrern steht es frei sich in einer Motorsport-Disziplin von Klasse 6 bis Klasse 1 (zum Beispiel Fahrzeuge der GT-Klasse) hochzuarbeiten oder zwischen den 5 Disziplinen zu wechseln und Rennen in Einsitzern, GT, Prototypen, Rallycross und Tourenwägen zu fahren, dies erlaubt ihnen die Tiefe des Motorsports wie in keinem anderen Rennspiel zu erleben.

Das Klassen-System wurde einer sorgfältigen Überarbeitung unterzogen, um den Fahrern die Möglichkeit zu geben eine weitaus größere Auswahl der 180-Plus- Fahrzeuge und 40 Strecken in ihrer Hauptlaufbahn auszuprobieren: Dazu gehört jetzt auch die „modern klassische“ Rennserie im Revival Stil, inklusive Gruppe 5 GTs, Gruppe A Tourenwagen und Gruppe C Prototypen, die realitätsnah echte historische Ereignisse wiedergibt, in deren Hauptrolle aufstrebende Stars und ergraute Veteranen in außergewöhnlichen historischen Fahrzeugen auf modernen Rennstrecken Rennen fahren.

Jede Motorsport-Serie in Projekt CARS 2 bietet Fahrern außerdem die neue Option, entweder einen vollen oder verkürzten Kalender zu führen. Darüber hinaus können Fahrer auch die Dauer jedes Rennens skalieren. Des weiteren können Trainingseinheiten und Qualififyings zu Beginn jedes Rennwochenendes an oder ausgeschalten werden.

Die beliebten Vertragsangebote von Project CARS sollen auch zurückkehren, doch wurde ihr System verbessert, um zu gewährleisten, dass Fahrer im Verlauf ihrer Rennkarriere weit mehr Wahlfreiheit haben, bei welchem Rennteam sie sich anmelden möchten: Fahrer wählen nun das Auto, das sie in einer bestimmten Rennserie fahren möchten, und es werden ihnen die Rennteams vorgestellt, die in ihrem gewünschten Fahrzeug und ihrer gewünschten Rennserie über freie Sitze verfügen.

Eine weitere Neuerung bei Project CARS 2 sind die Herstellerfahrten, bei denen 14 der weltweit mit größtem Kultstatus behafteten Automobilhersteller – darunter Ferrari, Porsche und Aston Martin und viele mehr – Fahrer dazu einladen, an einer Reihe von epischen Fahrherausforderungen teilzunehmen: stelle dich der Herausforderung und werde ein vollwertiger Werksfahrer. Die Events selbst sind so thematisiert, dass sie die Klassen repräsentieren, für die jeder Hersteller bekannt ist, wie etwa Nissan und sein historischer Tourenwagen Event, das Gruppe C Prototyp Event und die moderne GT3-Klasse.

Die beliebten Einladungssevents, bei denen die Erfolge der Fahrer im Laufe ihrer Rennkarriere Events freischalten, an denen unabhängig von der normalen Karriere teilgenommen werden kann, sind auch zurück, aber nun stark verbessert: Die Fahrer können an diesen freiwilligen Events nun jederzeit teilnehmen und diese beliebig oft spielen. Diese wurden geschaffen, um die Vielfalt der Motorsport-Kategorien und Fahrzeugklassen zu repräsentieren, mit denen die Fahrer in ihrer Hauptkarriere in der Regel keine Rennen fahren würden.

Während sie in ihrer Rennkarriere voranschreiten, werden die Fahrer auch für Trophäen, Karriereziele und Auszeichnungen fahren und sich an neuen wie aufregenden Möglichkeiten erfreuen, ihre Statistiken und Erfolge sowohl online als auch offline verfolgen zu können.

Der Karrieremodus in Project CARS 2 wurde konzipiert, um den Karriereweg eines echten Rennfahrers so realitätsnah wie möglich darzustellen, dabei wurde er ganz auf die Bedürfnisse und Wünsche der Project CARS 2 Rennfahrer zugeschnitten.

Projekt CARS 2 wird am 22. September 2017 für die PlayStation 4, die XBOX One und den PC erscheinen.