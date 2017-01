DEUS EX: MANKIND DIVIDED – Updates und neuer DLC

DEUS EX: Breach sowie die DEUS EX: MANKIND DIVIDED – VR-Experience sind ab sofort kostenlos auf Steam erhältlich sind. Außerdem wird mit DEUS EX: MANKIND DIVIDED – Eine kriminelle Vergangenheit am 23. Februar 2017 die zweite Story-Erweiterung zum Rollenspiel erscheinen.

DEUS EX: Breach bietet Spielern eine völlige neue Erfahrung im DEUS EX-Universum. Ursprünglich als Teil von DEUS EX: MANKIND DIVIDED veröffentlicht, ist Breach ein innovativer Spielmodus, der Arcade-Elemente mit Shooter-Gameplay kombiniert. Als Ripper ist es die Aufgabe des Spielers, ebenso geheime wie wertvolle Firmendaten zu stehlen. Dazu müssen Spieler die sichersten Computersysteme der Welt überlisten, um wiederum Geld zu erbeuten, mit dem Skills und Waffen aufgerüstet werden können. Belohnungen wie Erfahrungspunkte, Credits oder Booster-Packs machen den Kampf gegen die immer größer werdende Herausforderung in der Virtual Reality noch motivierender. Außerdem können die Spieler ihre Online-Freunde herausfordern und in den weltweiten Ranglisten aufsteigen.

Zusätzlich ist die DEUS EX: MANKIND DIVIDED – VR-Experience ab sofort kostenlos über Steam für alle Besitzer von Oculus Rift und HTC Vive erhältlich. Diese einzigartige Erfahrung bietet vier Level aus DEUS EX: MANKIND DIVIDED, erstmals präsentiert als Virtual-Reality-Umgebungen. Dank der Dawn Engine wirken Dubai, Golem City, Adam Jensens Appartement und Talos Ruckers Büro täuschend echt. Die VR Experience erlaubt es den Spielern außerdem, 3D-Modelle und die Hauptcharaktere des Spiels aus nächster Nähe zu betrachten.

Am 23. Februar wird Adam Jensen dann zusammen mit alten Bekannten und neuen Spielfiguren zurückkehren! Denn DEUS EX: MANKIND DIVIDED – Eine kriminelle Vergangenheit, der zweite Story-DLC, wird Spielern noch tiefere Einblicke in das DEUS EX-Universum geben. Sie werden Adam Jensens allererste Mission für TF29 miterleben – noch weit vor den Geschehnissen von MANKIND DIVIDED. In DEUS EX: MANKIND DIVIDED – Eine kriminelle Vergangenheit wird Jensen in ein Hochsicherheitsgefängnis für augmentierte Verbrecher entsand. Seine Mission: Das Finden und Sichern von geheimen Informationen, die ein Undercover-Agent bei sich trägt. Bei der Erfüllung dieses Auftrags sieht sich Adam Jensen mit den dunklen Seiten seiner Rolle konfrontiert.

DEUS EX: MANKIND DIVIDED – Eine kriminelle Vergangenheit erscheint am 23. Februar über Xbox Live, das PlayStation Network, Steam und weitere Online-Händler. Käufer des Season Pass erhalten den DLC selbsverständlich ohne zusätzliche Kosten.

DEUS EX: MANKIND DIVIDED ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich: www.dxmd.de