Die Januar-Angebote im PlayStation Store

Sony startet seine Januar-Angebote mit Schnäppchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz – darunter bis zu 70% Rabatt auf Spiele sowie Preisnachlässe und Angebote für Extras, Filme und vieles mehr. Die Aktion umfasst Rabatte auf mehr als 1.500 Produkte.

Bis zu 70 % Rabatt auf Spiele und mehr bei den Januar-Angeboten im PlayStation Store. Die Aktion startet am Freitag, den 21. Dezember 2018 und endet am Samstag, den 18. Januar 2019.

Die in der Aktion enthaltenen Artikel werden am Freitag, den 4. Januar 2019 erneuert, wobei manche Angebote nicht mehr verfügbar sein und neue Angebote hinzugefügt werden.

Die Angebote umfassen einige der beliebtesten Spiele des Jahres 2018, zum Beispiel God of War, Marvel’s Spider-Man mitsamt dem DLC Die Stadt, die niemals schläft und Gran Turismo Sport jeweils in verschiedenen Editionen, FIFA 19, Call of Duty: Black Ops 4, Fortnite – Standard-Gründerpaket, Die Sims 4, Shadow of the Tomb Raider oder auch Battlefield V. Auch auf zahlreiche beliebte PS VR-Titel gibt es Rabatt, so beispielsweise auf RESIDENT EVIL 7 biohazard, ASTRO BOT Rescue Mission, Firewall Zero Hour, PlayStation VR Worlds und viele weitere. Es lohnt sich also da mal reinzusehen.

Zwischen dem 21. Dezember 2018 und dem 18. Januar 2019 werden außerdem zahlreiche Filme von PS Video bis zu 80% günstiger erhältlich sein, zum Beispiel Deadpool 2, A Quiet Place, Baywatch, X-Men: Apocalypse und Fast & Furious 7.

Weitere Einzelheiten und Angebote gibt’s https://store.playstation.com.