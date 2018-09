Die PlayStation Classic wird Anfang Dezember erscheinen

Sony Interactive Entertainment (SIE) kündigte heute an, dass die PlayStation Classic, eine Miniaturausgabe der ersten PlayStation mit 20 vorinstallierten Originalspielen, ab dem 3. Dezember 2018 in Japan, Nordamerika und Europa erhältlich sein wird.

Die erste PlayStation kam am 3. Dezember 1994 in Japan auf den Markt. Die Konsole brachte Innovationen wie die Möglichkeit zum 3D-CG-Rendern in Echtzeit sowie die Nutzung von CD-ROM als Medium mit und beeinflusste so die gesamte Spielebranche maßgeblich – in den 1990er-Jahren und darüber hinaus.

Das Design der PlayStation Classic ähnelt der PlayStation sowohl hinsichtlich der Platzierung der Tasten als auch der Controller und der Verpackung*. Jedoch ist die neue Konsole an den Seiten 45% und im Volumen 80% kleiner als die ursprüngliche Variante. Vorinstalliert** sind 20 PlayStation-Spiele*** wie Final Fantasy VII (SQUARE ENIX Co., LTD.), Jumping Flash (SIE), R4 Ridge Racer Type 4, Tekken 3 (BANDAI NAMCO Entertainment Inc.) und Wild Arms (SIE). Die PlayStation Classic eignet sich perfekt für PlayStation-Fans, die die ursprünglichen PlayStation-Spiele genossen haben und in Nostalgie schwelgen wollen, als auch für Neueinsteiger, die die PlayStation-Klassiker der 1990er zum ersten Mal erleben möchten.

Die PlayStation Classic wird mit einem HDMI-Kabel zum Anschluss an Fernseher und Monitore sowie mit einem USB-Kabel**** geliefert, das an ein handelsübliches USB-Netzteil (nicht enthalten) angeschlossen werden kann, um das Gerät am Stromnetz zu betreiben. Ausgewählte Titel können mit den zwei im Lieferumfang der Konsole enthaltenen Controllern im Zweispieler-Modus gespielt werden.

Der Preis soll bei 99 Euro (UVP) liegen.

Produktname PlayStation® Classic Produktcode Europa:SCPH-1000R Launch-Datum 3. Dezember 2018 Im Lieferumfang enthalten 1 PlayStation® Classic

2 Controller

1 HDMI™-Kabel

1 USB-Kabel****

Technische Daten

Produktname PlayStation® Classic Produktcode SCPH-1000R-Serie Videoausgabe 720p, 480p Audioausgabe Lineare PCM-Ausgabe Ein-/Ausgänge HDMI™-Ausgang

USB-Port (Micro-B)****

2 Controller-Ports Stromversorgung DC 5V/1.0 A Maximale Leistung 5 W Äußere Abmessungen ca. 149 x 33 x 105 mm (5,8 x 1,3 x 4,1 Zoll) (Breite x Höhe x Tiefe) (ausgenommen Controller) Gewicht Konsole: ca. 170 g (6.0 oz)

Controller: ca. 140 g (4.9 oz) Betriebstemperatur 5 ℃ bis 35 ℃

* Gestaltung der Verpackung variiert je nach Verkaufsregion.

** Das Angebot an Titeln variiert je nach Verkaufsregion.

*** Softwaretitel können nicht per Download oder anderweitig hinzugefügt werden. Peripheriegeräte für PlayStation®, wie z. B. Speicherkarten, können nicht mit PlayStation® Classic genutzt werden.

**** Für die Verwendung dieser Konsole ist ein handelsüblicher USB-Netzanschluss (separat erhältlich) erforderlich. Es wird ein Netzanschluss mit Unterstützung von 5 V, 1.0A USB (Typ A) benötigt. Wir garantieren jedoch nicht, dass alle USB-Netzadapter mit dieser Konsole kompatibel sind.