Dishonored 2: „Buch von Karnaca“ – Ein Pop-up Buch-Video

Heute öffnet Publisher Bethesda das „Buch von Karnaca“, so der Titel des neuen Videos zu Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske.

Erfahrt vom Outsider mehr über die Welt von Dishonored 2 und die Charaktere, die in ihr leben. Werft ruhig einen Blick hinter die Kulissen, und erlebet mit, wie alles begann und welche Ereignisse Corvo und Emily nach Karnaca führen – wie werden Sie sich entscheiden, wenn das Schicksal des Kaiserreichs in Ihren Händen liegt?

Schlüpft im Spiel ein weiteres Mal in die Rolle eines übernatürlichen Assassinen. Als Emily Kaldwin oder Corvo Attano reist man von den legendären Straßen Dunwalls nach Karnaca, eine einst glanzvolle Küstenstadt, wo der Schlüssel zu Emilys Rückkehr auf den Thron verborgen ist. Mit dem Zeichen des Outsiders versehen und ausgestattet mit mächtigen neuen übernatürlichen Fähigkeiten jagt ihr eure Feinde und nehmt das Schicksal des Kaiserreichs in die Hand.

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske erscheint am 11. November 2016 zu 100% ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für PlayStation 4, Xbox One und PC.