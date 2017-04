in News

Dishonored 2: Kostenlose Demo ab diesen Donnerstag

Bethesda hat jetzt verkündet, dass am Donnerstag, den 6. April, eine kostenlose Demo von Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht wird.

Mit dieser Demo können Spieler die ersten drei Missionen der Geschichte wahlweise als Kaiserin Emily Kaldwin oder als Kaiserlicher Schutzherr Corvo Attano kostenfrei spielen.

Die Demo kann von der Shopseite von Dishonored 2 im PlayStation Store, Xbox Store oder auf Steam kostenlos heruntergeladen werden. Entscheiden sich die Spieler im Laufe oder nach der Demo für die Vollversion von Dishonored 2, können sie ihren Demo-Spielstand einfach übernehmen und dort weiterspielen, wo sie aufgehört haben.

Das First-Person-Actionspiel von Arkane Studios ist der Nachfolger von Dishonored: Die Maske des Zorns. In Dishonored 2 schlüpfen Spieler erneut in die Rolle eines übernatürlichen Assassinen. Wenn die wahnsinnige Hexe Delilah sich den Thron unter den Nagel reißt, hängt das Schicksal des Kaiserreichs in der Schwebe.

Als Emily Kaldwin oder Corvo Attano reisen Spieler von den legendären Straßen Dunwalls nach Karnaca, eine einst glanzvolle Küstenstadt, wo der Schlüssel zu Emilys Rückkehr auf den Thron verborgen ist. Ausgestattet mit dem Zeichen des Outsiders und mächtigen neuen übernatürlichen Fähigkeiten stellt sich Spielern eine alles entscheidende Frage – wie weit würden sie gehen, um ihre Feinde zu jagen und sich zu nehmen, was ihnen gehört? Wie werden sie die besonderen Kräfte, Waffen und Hilfsmittel ihres Charakters kombinieren, um ihre Gegner auszuschalten?