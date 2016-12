Dishonored 2: Kostenloses Update mit New Game Plus

Das erste kostenlose Spiel-Update von Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske inklusive dem New Game Plus-Modus ist heute als Beta für den PC verfügbar und erscheint ab Montag, dem 19. Dezember weltweit für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Dishonored 2 bietet euch die Freiheit, so zu spielen und zu improvisieren, wie ihr wollt. In diesem neuen Modus könnt ihr Kaiserin Emily Kaldwins Fähigkeiten mit den markantesten Kräften des Kaiserlichen Schutzherrn Corvo Attano zu mächtigen Kombos verknüpfen. Nachdem ihr das Spiel entweder mit Emily oder Corvo abgeschlossen habt, könnt ihr mit New Game Plus das Spiel mit einem der beiden Charaktere neu starten.

Diesmal habt ihr jedoch Zugriff auf alle Fähigkeiten der beiden Helden. Außerdem startet ihr euren neuen Durchgang mit allen Runen und Knochenartefakt-Eigenschaften, die ihr im vorigen Spiel gesammelt habt. Runen könnt ihr neu zuweisen, sodass die gewünschten Kräfte zur Verfügung stehen.

Mit dem zweiten kostenlosen Update, welches Bethesda im Januar veröffentlicht, bieten die Entwickler noch mehr Möglichkeiten, das Spiel an euren individuellen Spielstil anzupassen. Zudem könnt ihr anhand einer Reihe von Einstellungen und zwei neuen Features, der Missions-Auswahl und zusätzlichen anpassbaren Schwierigkeitsgraden, einzigartige Herausforderungen erschaffen. Mehr Informationen zum zweiten kostenlosen Update gibt es in den kommenden Wochen.

Weitere Informationen zu Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske findet ihr unter dishonored.bethesda.net.