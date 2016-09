in News

Dishonored 2: Neues Gameplay-Video

In Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske stehen dem Spieler unzählige Möglichkeiten zur Verfügung seinen eigenen Weg zu finden. Eniger dieser Optionen den eigenen Spielstil zu entwickeln, präsentieren die Entwickler heute in dem ein neuen Gameplay-Video mit dem Titel „Spektakuläre Attacken“.

Es zeigt, wie die beiden Hauptcharaktere Emily Kaldwin und Corvo Attano ihre Gegner ausschalten und dabei einige der schier unbegrenzten Kombinationen ihrer übernatürlichen Fähigkeiten, Waffen und Hilfsmittel einsetzen.

Weiters möchten wir gerne noch auf einen Livestream hinweisen, der am Donnerstag, den 22.September im Rahmen der Eurogamer Expo in Birmingham stattfindet. Sébastien Mitton, Art Director für Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske, wird im Rahmen einer Developer Session aufschlussreiche Einblick in die Entstehung der Welt geben und sicherlich das ein oder andere Geheimnis lüften. Unter https://www.twitch.tv/egx könnt ihr ab 17 Uhr live dabei sein.

Weitere Informationen zum Spiel findet man unter dishonored.bethesda.net.

Dishonored 2 erscheint am 11. November 2016 zu 100% ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für PlayStation 4, Xbox One und PC. Das voll lokalisierte, deutsche Spiel enthält zusätzlich die englische Sprachversion.