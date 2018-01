DISSIDIA FINAL FANTASY NT: Open Beta gestartet

Square Enix hat bekannt gegeben, dass die Open Beta von DISSIDIA FINAL FANTASY NT ab sofort für alle PlayStation 4-Spieler verfügbar ist. Fans wie Neueinsteiger können die taktische Team-Action knapp 10 Tage lang ausführlich ausprobieren, bevor DISSIDIA FINAL FANTASY NT am 30. Januar 2018 exklusiv für die PlayStation 4 erscheint.

Ein Abonnement von PlayStation Plus ist für die Teilnahme an der kostenlosen Testphase nicht erforderlich. Die Open Beta bietet sowohl Online- als auch Offline-Kämpfe in Arenen aus verschiedenen Episoden der FINAL FANTASY-Serie. Spieler können zudem ihre Charaktere individuell anpassen, mächtige Beschwörungen zur Unterstützung in den Kampf rufen und erste Erfahrung mit dem innovativen Mut-Kampfsystem sammeln.

Der Zugang zur Open Beta ist in den folgenden Zeiträumen möglich – wobei jede der drei Phasen eine unterschiedliche Auswahl an spielbaren Helden und Schurken bietet.

Vom 12. Januar 15:00 Uhr bis zum 15. Januar 22:00 Uhr

Vom 15. Januar 23:00 Uhr bis zum 18. Januar 22:00 Uhr

Vom 18. Januar 23:00 Uhr bis zum 21. Januar 22:00 Uhr

Weitere Details zur Open Beta findet ihr hier: www.dissidiafinalfantasynt.com/de-de/beta

Um allen Beta-Teilnehmern den Einstieg zu erleichtern, wurden zudem drei Tutorial-Videos veröffentlicht. Diese gehen näher auf die besonderen Spielelemente von DISSIDIA FINAL FANTASY NT ein und können hier angesehen werden:

Episode 1: https://youtu.be/sbqUJBb3zds

Episode 2: https://youtu.be/Ko1gOyUWNGU

Episode 3: https://youtu.be/4PDtKrSFeCU

DISSIDIA FINAL FANTASY NT erscheint am 30. Januar 2018 für PlayStation 4.

Weiterführende Links: Offizielle Website: www.dissidiafinalfantasynt.com