The Division Gratis-Wochenende für den PC

Ubisoft kündigte heute an, dass es für Tom Clancy’s The Division auf dem Windows PC ein Gratis-Wochenende geben wird. Die Inhalte werden vom 14. September, 19:00 Uhr MESZ, bis zum 17. September, 22:00 Uhr MESZ, kostenlos verfügbar sein. Alle Spieler bekommen während dieser Zeit vollen Zugriff auf die Basis-Inhalte des Spiels.

Neue Spieler können bereits heute via Uplay mit dem Vorab-Download beginnen.

Zusammen mit diesem Gratis-Wochenende wird es Rabatte auf die Tom Clancy’s The Division Standard- und Gold Edition für den PC geben. Zusätzlich werden Spieler, die das Spiel während des Gratis-Wochenendes erwerben, ihren gesamten Spielfortschritt übertragen können.

Alle Informationen zur Registrierung und zum Start des Vorab-Downloads können unter www.thedivisiongame.com/freeweekend gefunden werden. Außerdem gibt es dort alle weiteren Details zum Gratis-Wochenende für Tom Clancy’s The Division.

Ubisoft kündigte vor kurzem an, dass Aktualisierung 1.8 „Widerstand“, das letzte der beiden bedeutenden kostenlosen Updates für das zweite Jahr von Tom Clancy’s The Division, diesen Herbst erscheinen wird. Mehr Informationen dazu folgen in den kommenden Wochen.