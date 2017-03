DLC-Pläne für TEKKEN 7 bekannt gegeben

Bandai Namco Entertainment Europe hat heute neue Informationen zu den DLC-Inhalten für TEKKEN 7 veröffentlicht, welche nach dem Release des Spiels am 2. Juni 2017 erscheinen werden.

Das erste Paket, welches im Sommer 2017 erscheint, wird neben einem bandneuen Spielmodus mehr als 50 Kostüme beinhalten. Der zweite und dritte DLC, welche im Winter 2017 beziehungsweise Frühjahr 2018 veröffentlicht werden, enthalten jeweils einen spielbaren Gastcharakter aus einer anderen Videospielreihe, inklusive einer dedizierten Kampfarena und Spezialkostümen. Diese drei zusätzlichen Inhalte, welche erst nach der Veröffentlichung des Hauptspiels auf den Markt kommen, können entweder einzeln oder durch den Season Pass erworben werden. Letzterer bietet zudem allen Käufern Zugriff auf 35 exklusive Metallic-Kostüme.

Sämtliche Spieler auf allen Plattformen erhalten außerdem noch die Möglichkeit, das Bild ihres Lieblingscharakters optisch zu modifizieren, welches dann im Ladebildschirm vor dem Kampf angezeigt wird. Dank einer offiziellen Partnerschaft mit mehreren Künstlern auf der ganzen Welt wird jeder Spieler, Freund und Feind höchstpersönlich definieren können. Hierzu wird es in Kürze neue Informationen geben.

TEKKEN 7 – All fights are personal! Die Kampfarenen von TEKKEN 7 sind ab dem 2. Juni 2017 auf PlayStation 4, Xbox One und via STEAM auf PC eröffnet.