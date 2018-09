Veröffentlicht am

in News

Dokumentation zur Entstehung von LIFE IS STRANGE 2

Die Veröffentlichung der ersten Episode von LIFE IS STRANGE 2 steht kurz bevor. Am 27. September erscheint das Spiel endlich für Xbox One, PS4 und PC. Die Fortsetzung des Adventures von DONTNOD erzählt eine ganz neue Geschichte über Familie, die Beziehung zweier Brüder und das Erwachsenwerden. Die Reise von Sean und Daniel Diaz gehört schon jetzt zu den meist erwarteten Spielen des Jahres.

Zur Vorbereitung auf die Veröffentlichung gewährt Square Enix nun einen weiteren Einblick in Episode 1 und geht dabei auf die Beweggründe der Macher von LIFE IS STRANGE 2 ein: „Der Weg zu LIFE IS STRANGE 2“, eine kurze Dokumentation über die Entstehung des Spiels, zeigt nie zuvor gesehene Szenen und bietet einen Blick hinter die Kulissen von DONTNOD.

Die erste der insgesamt fünf Episoden von LIFE IS STRANGE 2 erscheint am 27. September 2018 digital für Xbox One, PS4 und PC.

https://lifeisstrange.square-enix-games.com