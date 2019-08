in News

Doom: Annihilation erscheint im Herbst auf Blu-Ray

Während Fans der Doom-Reihe sehnsüchtig auf den 22. November 2019 und die Rückkehr des Doomguy blicken, dürfen sich Trash-Freunde auf den kommenden Herbst freuen. In diesem Zeitraum erscheint die Low-Budget-Produktion Doom: Annihilation auf Blu-Ray.

Bereits 2005 versuchte sich Regisseur Andrzej Bartkowiak an einer Verfilmung des Videospielklassikers. Trotz Schauspielern wie Dwayne Johnson und Karl Urban scheiterte das Vorhaben mit Pauken und Trompeten. Lediglich eine kurze Plansequenz aus der Egoperspektive blieb mir in Erinnerung. Jetzt, vierzehn Jahre später, wagt Universal Picture Home Entertainment einen neuen Versuch. Mit geringem Budget und einem Cast ohne größeren Namen erscheint Doom: Annihilation direkt auf Blu-Ray. Der Trailer lässt wieder eine ziemliche Gurke erwarten. Doch mein Trash-Liebhaber-Herz leuchtet wie ein Weihnachtsbaum an Heiligabend.