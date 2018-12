in News

DOOM feiert den 25. Geburtstag!

Ein Vierteljahrhundert ist verstrichen, seit DOOM auf die ahnungslosen Massen losgelassen wurde. Über zwei Jahrzehnte später hat das Franchise diverse Fortsetzungen, Spin-offs, Filme und Comics hervorgebracht und sich einen dauerhaften Ehrenplatz im Lexikon der Popkultur gesichert. Das möchte der Publisher Bethesda natürlich auch feiern.

25 Jahre voller Mods, Gibs, Waffen und den leidenschaftlichsten, unerschütterlichsten und heftigsten Fans diesseits von Phobos. Alle DOOM Slayer der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft können bei den Feierlichkeiten der bekannten Franchises der Entertainment-Industrie dabei sein – ganz egal, ob der Abstieg in die Hölle 1993 oder mit DOOM (2016) begonnen hat. Den offiziellen Trailer zum 25. Geburtstag von DOOM gibt es weiter unten.

Wer sich übrigens unter SlayersClub.com anmeldet, bekommt zur Veröffentlichung von DOOM Eternal den exklusiven Zombie-DOOM-Slayer-Skin*. Wir werden euch auch in den kommenden Wochen auf dem laufenden halten bez. weiterer Details zur Teilnahme am Year of DOOM – darunter Infos zu exklusiven Inhalten, Belohnungen, Events, Wettbewerben und mehr.

Willkommen zum Year of DOOM.

*Der Zombie-DOOM-Slayer-Skin erfordert den Kauf von DOOM® Eternal und ist möglicherweise nicht für alle Mitglieder des Slayers Club in allen Ländern verfügbar. Unter Umständen gibt es weitere Einschränkungen.