DOOM-Soundtrack erscheint auf Vinyl und CD

Laced Records hat heute, in Zusammenarbeit mit Bethesda Softworks, id Software, bekanntgegeben, dass der DOOM (Original Game Soundtrack) im Sommer 2018 sein lang erwartetes Debüt auf physischen Audioformaten (Vinyl/CD) feiern wird.

In den weltberühmten Abbey Road Studios wird der DOOM (Original Game Soundtrack) in vier Formaten erhältlich sein, darunter eine Deluxe Double CD, eine Double Vinyl mit 20 von den Entwicklern ausgewählten Lieblingssongs, eine Special Edition Four-Disc Vinyl und ein Special Limited Edition Vinyl Box Set – diese höllische 4 LP Kollektion wird auf rotem 180g Vinyl gepresst und beinhaltet die Deluxe Double CD und eine limitierte DOOM Plattenspieler-Slipmat. Das Special Limited Edition Vinyl Box Set ist lediglich bis zum 2. Mai 2018 und nur direkt bei Laced Records erhältlich.

Der „Game Awards 2016 Winner for Best Music / Sound Design“ und „BAFTA Games Nominee for Best Music and Audio Achievement“ DOOM Original Game Soundtrack wird Fans zum ersten Mal auf einer physischen Disc präsentiert und liefert das markante, pulsierende und dynamische Audioerlebnis des Spieleklassikers.

Das vom langjährigen Bethesda-Mitarbeiter Mick Gordon komponierte Werk kanalisiert seine dunkle und eingängige Vision von Industrial Metal und verteilt DOOMs markantes, brutales Power-Fantasy-Gameplay über 31 Synthie- und Metal-gefüllte Tracks, die sich über zwei Stunden Laufzeit erstrecken.

Gordon DOOMs Darstellung der Hölle durch die Rolle der Energie bei der Klangerzeugung überträgt die physikalischen Eigenschaften von analogen Geräten auf digitale Quellen.

Um die beklemmende Macht der Hölle und ihre Energie nachzuahmen, schuf Mick das „DOOM-Instrument“. Es besteht aus reinen Sinuseingängen, die in vier separate Klangverarbeitungsketten geleitet werden, und einer Vielzahl von Nachbearbeitungstechniken, die es Gordon ermöglichen, dynamisch-‚korrupte‘ Klänge zu erzeugen.

Weitere Erinnerungen an das Vermächtnis und an die Bildsprache des Franchises finden sich in den charakteristischen Gitarrenlinien des Soundtracks wieder– die mit dem Kettensägen-Audio des Originaltitels aus dem Jahre 1993 überlagert werden.

Fans können sich den Soundtrack hier vorbestellen: ROW: http://www.lacedrecords.co

Erhältliche Formate

Deluxe-Doppel-CD: Mit dreifachem Klappcover und direkt bei Laced Records und bei den teilnehmenden Händlern weltweit erhältlich (UVP: $15,00).

Doppel-LP: Auf 180g blutrotem Vinyl gepresst und mit edler Premium-Verpackung versehen, enthält diese Version 20 Lieblingsstücke, die von den Entwicklern selbst ausgewählt wurden. Erhältlich direkt bei Laced Records und bei teilnehmenden Händlern weltweit (UVP: $35.00)

Special Edition X4LP: In den legendären Abbey Road Studios geschnitten, ist dieses Vier-Scheiben-Vinyl-Set in doppelten Hartschalenkoffern verpackt und verfügt über hochwertig bedruckte Innenhüllen mit DOOM-Artwork. Auf schwarzem Vinyl gepresst, enthält es den kompletten DOOM-Soundtrack und kann direkt bei Laced Records und den teilnehmenden Händlern weltweit vorbestellt werden (UVP: $80,00).

Special Limited Edition X4LP: Diese beeindruckende Vier-Scheiben-Sonderedition kommt mit allen Pauken und Trompeten der Standard Edition X4LP daher, ist aber auf 180g blutrotes Vinyl gepresst und enthält die Deluxe Double CD sowie eine eigene Plattenspieler-Slipmat. Diese Special Edition ist nur als Vorbestellung in einem 14-tägiges Zeitfenster bis zum 2. Mai 2018 direkt im Laced Records Store erhältlich. (RRP: $100.00)

Alle Formate können bislang nur vorbestellt werden und sind dann voraussichtlich im dritten Quartal 2018 verfügbar.

Der DOOM (Original Game Soundtrack) ist aktuell als Download und als Stream verfügbar. Spotify | iTunes | Amazon

Track-Liste

X4LP

Disc 1 – Side A

1 I. DOGMA

2 Rip & Tear

3 At Doom’s Gate

4 Rust, Dust & Guts

5 II. DEMIGOD

Disc 1 – Side B

6 Hellwalker

7 Authorization; Olivia Pierce

8 Flesh & Metal

9 Impure Spectrum

Disc 2 – Side A

10 Ties That Bind

11 BFG Division

12 Residual

13 Argent Energy

Disc 2 – Side B

14 Harbinger

15 Biowaves

16 Olivia’s Doom (Chad Mossholder Remix)

Disc 3 – Side A

17 Transistor Fist

18 Dr. Samuel Hayden

19 Cyberdemon

Disc 3 – Side B

20 Incantation

21 III. DAKHMA

22 Damnation

23 The Stench

Disc 4 – Side A

24 UAC Report File; SHTO36U3

25 Death & Exhale

26 SkullHacker

27 Lazarus Waves

Disc 4 – Side B

28 VEGA Core

29 6_idkill.vega.cih

30 Mastermind

31 IV. DOOM

Double LP

Disc 1 – Side A

1 I. DOGMA

2 Rip & Tear

3 At Doom’s Gate

4 Rust, Dust & Guts

5 Hellwalker

Disc 1 – Side B

6 II. DEMIGOD

7 Flesh & Metal

8 Authorization; Olivia Pierce

9 Ties That Bind

10 Dr. Samuel Hayden

11 Argent Energy

Disc 2 – Side A

12 III. DAKHMA

13 BFG Division

14 Biowaves

15 Transistor Fist

Disc 2 – Side B

16 IV. DOOM

17 Damnation

18 Olivia’s Doom (Chad Mossholder Remix)

19 UAC Report File; SHTO36U3

20 6_idkill.vega.cih

CD

Disc 1

1 I. DOGMA

2 Rip & Tear

3 At Doom’s Gate

4 Rust, Dust & Guts

5 II. DEMIGOD

6 Hellwalker

7 Authorization; Olivia Pierce

8 Flesh & Metal

9 Impure Spectrum

10 Ties That Bind

11 BFG Division

12 Residual

13 Argent Energy

14 Harbinger

15 Biowaves

16 Olivia’s Doom (Chad Mossholder Remix)

Disc 2

17 Transistor Fist

18 Dr. Samuel Hayden

19 Cyberdemon

20 Incantation

21 III. DAKHMA

22 Damnation

23 The Stench

24 UAC Report File; SHTO36U3

25 Death & Exhale

26 SkullHacker

27 Lazarus Waves

28 VEGA Core

29 6_idkill.vega.cih

30 Mastermind

31 IV. DOOM