Drei neue Pokémon-Spiele für Switch

The Pokémon Company International und Nintendo haben heute gleich drei Pokémon-Spiele für Nintendo Switch angekündigt: Pokémon: Let’s Go, Pikachu!, Pokémon: Let’s Go, Evoli! und das kostenlose Pokémon Quest.

Außerdem wurde enthüllt, dass das nächste Spiel der beliebten Rollenspiel-Hauptreihe, auf das letztes Jahr auf der E3 hingewiesen wurde, Ende 2019 für Nintendo Switch erscheinen wird.

Mit Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! werden Pokémon-Fans dazu eingeladen, sich auf eine neue Reise durch einen altbekannten Schauplatz zu begeben. Die zwei neuen Spiele sind inspiriert von Pokémon Gelb, das 1998 in Japan für Nintendos Game Boy erschien. Sie bieten viele der intuitiven Spielfunktionen aus dem extrem beliebten Pokémon GO und wurden für Spieler entwickelt, die zum ersten Mal in die Welt der Pokémon-Videospiele aufbrechen.

Trainer erwartet ein sagenhaftes Abenteuer in der Kultregion Kanto, wo sie in Pokémon: Let’s Go, Pikachu! von Pikachu und in Pokémon: Let’s Go, Evoli! von Evoli begleitet werden. Sie bieten brandneue Spielfunktionen, die von den einzigartigen Möglichkeiten der Nintendo Switch-Konsole Gebrauch machen. So können Spieler beispielsweise durch das Schwingen der Joy-Con™-Controller Pokébälle werfen, um Pokémon zu fangen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, mit Freunden und Familie im neuen Zweispieler-Modus gemeinsam zu kämpfen und auf Erkundung zu gehen. Die Spiele wurden in Zusammenarbeit mit GAME FREAK enthüllt, den Entwicklern der Spiele und ursprünglichen Schöpfern der Pokémon-Videospiele.

GAME FREAK und The Pokémon Company haben sich mit Niantic zusammengeschlossen, um einen innovativen Sprung nach vorn zu machen, indem sie Spielern die Möglichkeit bieten, Pokémon GO mit ihrer Ausgabe von Pokémon: Let’s Go, Pikachu! oder Pokémon: Let’s Go, Evoli! zu verbinden. So können Pokémon, die ursprünglich in der Kanto-Region entdeckt wurden, in Pokémon GO gefangen und dann auf das Nintendo Switch-Abenteuer übertragen werden. Außerdem wird etwas Besonderes in Pokémon GO eingeführt, das die Verbindung zwischen beiden Spielen noch attraktiver für Trainer machen soll. Einzelheiten dazu werden in naher Zukunft veröffentlicht.

Ebenfalls enthüllt wurde der Pokéball Plus, ein Gerät, mit dem man anstatt eines Joy-Con-Controllers Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! spielen kann, oder das anstelle eines Pokémon GO Plus für Pokémon GO genutzt werden kann. Er stellt eine weitere innovative Verbindung zwischen den Spielen dar. Der Pokéball Plus bietet Bewegungssteuerung, leuchtet in einer Vielzahl an Farben auf, vibriert und gibt Geräusche von sich. Wenn Spieler ein Pokémon in den Nintendo Switch-Spielen fangen, können sie spüren, wie es sich im Gerät bewegt. Doch es fungiert nicht nur als Controller. Mit dem Pokéball Plus können Spieler eines ihrer Pokémon aus Pokémon: Let’s Go, Pikachu! oder Pokémon: Let’s Go, Evoli! mitnehmen, wenn sie in der realen Welt unterwegs sind. So können sie mit ihren Lieblings-Pokémon Zeit verbringen, selbst wenn sie das Spiel gerade nicht spielen. Außerdem winken Trainern verschiedene Belohnungen, sobald sie das Pokémon wieder in ihr Nintendo Switch-Spiel zurückbringen.

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! erscheinen am 16. November 2018 exklusiv für Nintendo Switch. Der Pokéball Plus wird ab demselben Tag in teilnehmenden Geschäften erhältlich sein.

Pokémon Quest, ein dynamisches Action-Rollenspiel, wurde ebenfalls bei der Pressekonferenz enthüllt. Besonders überraschend ist dabei, dass es schon ab heute im Nintendo eShop erhältlich ist. Das Spiel wurde von GAME FREAK entwickelt und führt Spieler nach Kubo-Eiland, wo alles würfelförmig ist, auch die Pokémon. Auf der Suche nach Schätzen erkunden sie alle Ecken der Insel, kämpfen gegen wilde Pokémon, entdecken unerforschte Gebiete und kochen leckere Gerichte, um neue Pokémon für ihr Team anzulocken. Zu den Spielfunktionen gehören:

Kämpfe durch Berühren: Pokémon Quest bietet eine einfache Berührungssteuerung, die jeder meistern kann.

Mit Pokémon anfreunden: Die während der Erkundungen aufgesammelten Items können dazu genutzt werden, sich mit einer Vielzahl an Pokémon anzufreunden.

Zusammenstellen eines eigenen Pokémon-Teams: Spieler können ein Team aus drei Pokémon erstellen, um sich durch unterschiedliche Gebiete zu kämpfen.

Einzigartige Pokémon: Spieler können ihre Pokémon-Freunde mit P-Steinen nach Belieben individualisieren und das Beste aus ihnen herausholen.

Basis dekorieren: Spieler können ihre Basis mit niedlichen und spaßigen Sammlerstücken dekorieren, die nicht nur gut aussehen, sondern auch hilfreiche Effekte haben.

Pokémon Quest kann ab heute kostenlos über den Nintendo eShop heruntergeladen werden. Ende Juni dieses Jahres wird es auch für mobile Geräte über den App Store und Google Play verfügbar sein.