Duke Nukem im neuen Action MMORPG Wild Buster

Dank der Partnerschaft zwischen Insel Games und Gearbox Publishing schließt sich Duke Nukem dem Kampf gegen die unbarmherzige Cyborg-Rasse “The Broken” an und wird damit der erste lizenzierte Charakter für das Hack’n’Slash MMORPG Wild Buster: Heroes of Titan – weitere folgen.

Geladen und entsichert: Statt Schweine-Polizisten versohlt Duke Nukem jetzt Cyborg-Monstern den Arsch, denn Gearbox’s berühmter Actionheld schließt sich dem Team des Sci Fi Hack’n’Slash MMORPG Wild Buster: Heroes of Titan als spielbarer Held an. “Für uns als kleiner Publisher ist die Arbeit mit einer Gearbox Brand eine große Ehre”, so Patrick Streppel, CEO von Insel Games. “Mit Dukes weitläufig bekanntem Image als unorthodoxer Underdog und Verteidiger der Menschheit passt er perfekt in das raue wenn auch humorvolle Science Fiction Universum von Wild Buster und wir sind froh, dass Gearbox diese Gemeinsamkeit sofort erkannt hat. Duke ist der Anfang einer Reihe von lizenzierten Helden, aus denen Spieler im PvE und PvP wählen.”

Auf Indiegogo läuft momentan die Crowdfunding-Kampagne für Wild Buster: Heroes of Titan, die Spielern unterschiedliche Pakete von Alpha Zugang, T-Shirts über die Benennung eines Bosses bis zu exklusive “Meet & Greets” mit dem Entwicklerteam bietet. Insel Games plant den Early Access Launch von Wild Buster für Oktober 2017. Duke Nukem landet kurz darauf auf Titan, um den Cyborgs ordentlich in den Arsch zu treten.

Wild Buster mischt Science-Fiction MMORPG mit MOBA-Elementen und Hack’n’Slash Kampfsystem in PvE und PvP. Zwei Fraktionen, die Guardians und Abandon, kämpfen auf dem namensgebenden Planeten “Titan” gegen die Cyborg-Rasse “The Broken” ums nackte Überleben. Jede Fraktion bietet einzigartige Helden, die ein völlig anderes Spielgefühl bieten und eine sorgfältige Teamzusammenstellung erfordern.

Features:

Zwei Fraktionen mit über einem Dutzend einzigartiger Helden, die mit unterschiedlichen Skills andere Taktiken erzwingen

Zahlreiche Dungeons: Drei unterschiedliche Schwierigkeitsstufen, Raid-Dungeons für bis zu 15 Spieler und ein auf Gegnerwellen basierender Verteidigungsmodus

Abwechslungsreiches PvP: Duelliere dich mit Alliierten, kämpfe gegen die andere Fraktion in offenen PvP-Zonen oder schnapp dir auf speziellen Karten die meisten Ressourcen

Squad Liga: Stelle dich in 5 vs 5 Turnieren in der Squad Liga anderen Spielern und kämpfe für Ruhm und Ehre

Rang-Level-System: Erhöhe deinen Account-umfassenden Level über das Charakterlevel hinaus, um zusätzliche Merkmal-Boni zu erhalten

Umfangreiche MMO-Features: Auktionshaus, Gruppenfinder, Crafting und Enchanting, Fishing und Mining

http://wildbuster.net/