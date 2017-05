in News

DYNASTY WARRIORS 9 angekündigt!

KOEI TECMO Europe kündigt heute DYNASTY WARRIORS 9 an. Der neue Teil der Warriors-Reihe von Entwickler Omega Force, vereint die beliebte „Einer gegen Tausend“/Musou-Action mit zahlreichen neuen Features, Charakteren und Inhalten in einer großen offenen Spielwelt.

In DYNASTY WARRIORS 9 erleben Spieler das feudale China, als Kriegsherren noch um die Herrschaft über das Land wetteiferten – die letzten Tage der Han-Dynastie und das beginnende Zeitalter der Drei Königreiche. Die zahlreichen Aufgaben erledigen Spieler mit Hilfe einer komplett neuen Weltkarte und reisen durch eine Vielzahl verschiedener Landschaften, von üppigen Ebenen bis hin zu schneebedeckten Gipfeln. Der dynamische Tag/Nacht-Wechsel und Wetterzyklen sorgen dabei für ein beeindruckendes Szenario. Die Erforschung der Umgebung und die Möglichkeit sich an eben diese Anzupassen, geben Spielern von DYNASTY WARRIORS 9 die Möglichkeit taktisch die Oberhand zu behalten, Hindernisse zu vermeiden oder Konflikten ganz aus dem Weg zu gehen.

Die neue DYNASTY WARRIORS 9 Geschichte wird über kritische und reguläre Missionen erzählt, in denen Spieler in eine Vielzahl von Charakteren schlüpfen und Schlachten in ganz China erleben können. 83 Charaktere aus der DYNASTY WARRIORS-Serie kehren für DYNASTY WARRIORS 9 zurück und ergänzen die neuen Figuren wie Cheng Pu, einem langjährigen Dienstmann, welcher drei Generationen der Sun Familie unterstützte und zur Erweiterung und Stabilisierung des Wu-Königreichs beitrug.

Weitere Informationen über die Plattformen auf denen DYNASTY WARRIORS 9 erscheinen wird, Release-Termine, so wie auch zu den neuen Features, Charakteren und der Story werden in den kommenden Monaten enthüllt.

www.koeitecmoeurope.com/dw9