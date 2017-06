E3 2017: Alle Highlights von Microsoft

Am Sonntag präsentierte Microsoft im Rahmen des Xbox E3 Briefings mit Xbox One X (bisheriger Codename „Project Scorpio“) die leistungsstärkste Konsole der Welt sowie mit einer Rekordanzahl von 42 Spielen das größte und vielfältigste Spiele-Lineup der E3 Geschichte, die meisten davon mit echter True 4K-Grafik und 22 davon als Exklusivtitel. Die neue Konsole Xbox One X ist ab 7. November in allen Xbox One Märkten für EUR 499,- (unverbindliche Preisempfehlung) im Handel erhältlich.

Soweit das wichtigste von der Xbox Pressekonferenz aus LA, die über 90 Minuten dauerte und in der Xbox Head Phil Spencer neben der neuen Konsole viele Spiele präsentierte. Bei insgesamt 42 Games dauert das seine Zeit und die anwesenden Journalisten und die vielen Streaming-Zuschauer durften sich über jede Menge Action und tolle Titel freuen. Wer die PK versäumt hat, kann sich diese auf Twitch unter diesem Link in voller Länge nochmals ansehen.

Xbox One X

Xbox One X wurde als Hochleistungskonsole konzipiert. Damit haben auch die besten Entwickler weltweit – ob klein oder groß – endlich die Gelegenheit, True 4K-Spiele zu erschaffen. Head of Xbox Phil Spencer betonte, dass sämtliche Games auf allen Konsolen der Xbox One Familie ausgezeichnet spielbar sind. Auch Gamer ohne 4K-Fernseher werden auf der Xbox One X dank kürzerer Ladezeiten und höherer Bildfrequenzen erhebliche Leistungsverbesserungen bemerken.

„Xbox One ist das einzige Konsolensystem, das für die besten älteren, aktuellen und zukünftigen Spiele konzipiert ist“, so Spencer. „Bereits erhältliche Spiele und das Zubehör für Xbox One sind mit Xbox One X kompatibel. Die Chancen stehen sehr gut, dass Xbox Gamer schon zahlreiche Spiele besitzen, die einfach besser aussehen und besser laufen auf Xbox One X.“

Spencer kündigte an, dass das Team Xbox die Xbox One Abwärtskompatibilität weiter forcieren und den Katalog von annähernd 400 beliebten Xbox 360 Titeln erweitern und mit originalen Xbox Klassikern anreichern wird. Xbox gab außerdem bekannt, dass dutzende Xbox One Spiele ein kostenloses Update auf True 4K bekommen, sodass diese die Leistung von Xbox One X voll ausschöpfen. Dazu gehören unter anderem auch die beliebten Spiele „Gears of War 4“, „Halo Wars 2“, „Resident Evil 7, „Final Fantasy 15“, „Minecraft“, „Forza Horizon 3“, „Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands“, „Rocket League” und viele mehr.

Games sehen auf Xbox One X nicht nur besser aus, sie lassen sich vor allem auch besser spielen. Am 7. November ist der Release der Knsole in allen Xbox One Märkten. 40 Prozent mehr Leistung als bei anderen Konsolen sorgen in Kombination mit einem 4K-Bildschirm, zum Beispiel dem QLED TV von Samsung, für beeindruckendes True 4K-Gaming. Blockbuster lassen sich besser spielen, laufen ruckelfrei und werden auch auf 1080p-Bildschirmen schnell geladen. Xbox One X erweist sich als einzige Konsole mit 4K Ultra HD für Blue-ray-Filme und Streaminginhalte, HDR-Unterstützung für Spiele und Videos sowie Dolby Atmos-Sound.

Die Xbox One X verfügt übrigens über über acht angepasste x86 Kerne mit 2,3GHz. Weiters an Bord sind 6 Teraflops Grafikleistung mit 1.172 Ghz, 326 GB/s Speicherbandbreite und 12 Gigabyte GDDR5 Speicher. Ebenfalls integriert wurden: ein 4K UHD BluRay-Player, Dolby Atmos und 16x Anisotrope Filterung und SuperSampling für bereits vorhandene Spiele. Dank Liquid-cooled Vapor Chamber Kühlung kann die Xbox One X mit geringen Abmessungen aufwarten.

Xbox One X ist neben Xbox One und Xbox One S (€ 299.-) das neue Mitglied der Xbox One Familie. Alle Xbox One Spiele und sämtliches Xbox One Zubehör sind kompatibel.

Xbox Spiele-Lineup

Xbox stärkt Spieleentwickler der ganzen Welt, um Games unterschiedlicher Generes für jede Art von Gamer zu erschaffen. Xbox hat auf der E3 das bisher größte Lineup an Spielen präsentiert: eine Rekordanzahl von 42 Games inklusive 22 Exklusivtitel für die Konsole. Im folgenden haben wir eine Übersicht der interessantesten Titel für euch:

„ANTHEM“ (ELECTRONIC ARTS).

„Anthem” ist ein Action-Rollenspiel, indem Söldner die Wildnis herausfordern. Gamer erwartet eine Welt voller brutaler Biester und rücksichtsloser Plünderer, aber auch erstaunlicher Technologien und vergessener Schätze. Gemeinsam mit Freunden können Rätsel gelöst und Mächte besiegt werden, die versuchen die Menschheit einzunehmen. Jeder Einzelne ist dabei mit einzigartigen Waffen und Fähigkeiten ausgestattet – jeder hinterlässt in dieser actionreichen Welt seine ganz eigene Spur.

THE ARTFUL ESCAPE OF FRANCIS VENDETTI

(EXKLUSIVTITEL ZUM KONSOLEN LAUNCH). „The Artful Escape of Francis Vendetti“ ist ein Videospiel über große Erwartungen, berühmte Liedermacher, kriechende Schatten, Götter, Halluzinogene, Individualität, Reptilienläden und wilde Fantasien. Dieses storybetonte Action-Adventure-Game mit Erkundungssequenzen und Musical-Lasershow-Kampfeinlagen ist das Erstlingswerk von BEETHOVEN & DINOSAUR.

ASHEN

(EXKLUSIVTITEL ZUM KONSOLEN LAUNCH). In diesem Action-Rollenspiel sucht ein Wanderer nach einem neuen Zuhause. Es gibt keine Sonne. Das einzig natürliche Licht liefern Eruptionen, die das Land unter Asche begraben. Es ist eine Welt, in der nichts von Dauer ist. In „Ashen“ kommt es auf die Beziehungen an, die der Spieler knüpft. Er kann die Figuren, denen er vertraut, ins eigene Camp führen. Gemeinsam haben sie vielleicht eine Chance.

ASSASSIN’S CREED ORIGINS

(UBISOFT – WORLD PREMIERE). Eine Reise in das alte Ägypten zu einem der geheimnisvollsten Plätze der Geschichte: Gamer entdecken die Geheimnisse hinter den Cheopspyramiden, vergessenen Mythen, letzten Pharaos und dem Ursprung der Geschichte von Assisns’s Brotherhood. Im „Assasins’s Creed Origins“ kämpft man auf eine komplett neue Art und Weise: Ob Nah- oder Fernkampf, der Übergang ist nahtlos. So können mehrere Feinde gleichzeitig bekämpft werden. Der Spieler sucht sich seine Assasin Fähigkeiten selbst aus während er durch das alte Ägypten streift und verschiedene Aufgaben löst.

BLACK DESERT

(EXKLUSIVTITEL ZUM KONSOLEN LAUNCH). Das Sandbox-MMO „Black Desert“ bietet Grafik der nächsten Generation, actionreiche Gefechte und eine gigantische, offene Welt voller Gefahren und Abenteuer. Der Spieler reist auf der Suche nach Schätzen und Abenteuern durch das Land oder verfeinert seine Fertigkeiten als Handwerker. Der Aufbau von Handelsrouten und die Pferdezucht gehören ebenso dazu wie der Kampf gegen andere Gilden in epischen Belagerungsschlachten.

CODE VEIN

(BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT AMERICA INC. – WELTPREMIERE). Nach einer rätselhaften Katastrophe liegt die Welt in Trümmern. Inmitten der Zerstörung formiert sich eine Gesellschaft der Wiedergänger. Die Wiedergänger haben keine Erinnerungen, nur einen schier unstillbaren Durst nach Blut, das ihnen die letzten Reste ihrer Menschlichkeit bewahrt. Ohne dieses Blut wären sie nur mehr wütende Ghule, die auch die Verlorenen genannt werden. Die Verlorenen durchstreifen das Land – deformiert und wahnsinnig als Sklaven ihres eigenen Blutrauschs. Der Spieler schließt sich in Teams mit anderen zusammen und begibt sich auf eine Reise bis ans Ende der Hölle. In „CODE VEIN“ gilt es, die Vergangenheit aufzudecken und einem lebendig gewordenen Albtraum zu entkommen.

CRACKDOWN 3

(XBOX ONE UND WINDOWS 10 EXKLUSIVTITEL). Mit Terry Crews als Commander Jaxon feiert „Crackdown 3“ die weltweite Veröffentlichung der Gameplay-Kampagne. In „Crackdown 3“ stellt sich der Spieler als Agent mit Superkräften in einer Welt voller Chaos und Zerstörung gegen das Verbrechen. Das von Microsoft Studios in Zusammenarbeit mit Sumo Digital und Reagent Games entwickelte Spiel bietet eine Koop-Kampagne für vier Spieler und einen brandneuen Multiplayer-Modus (Xbox Live Gold Mitgliedschaft wird für Online-Multiplayer-Modi auf Xbox Konsolen benötigt), in dem Zerstörung die ultimative Waffe ist – dank Microsoft Cloud. Der Xbox Play Anywhere-Titel ist ab 7. November zeitgleich mit dem Verkaufsstart von Xbox One X weltweit erhältlich.

CUPHEAD

(XBOX ONE UND WINDOWS 10 EXKLUSIVTITEL). Das lang ersehnte Run-and-Gun-Action-Game „Cuphead“ wird am 28. September 2017 als Xbox Play Anywhere-Titel veröffentlicht. Das Spiel erwartet einen mit jeder Menge Boss-Kämpfe. Das Spiel wurde sowohl in Bild und Ton von den Cartoons der 1930er Jahre inspiriert. Gamer können sich auf traditionelle, handgezeichnete Animationen, Hintergründe in Aquarell und Jazz-Originalaufnahmen freuen. Der Spieler durchstreift als Cuphead oder Mugman (Einzelspieler- oder lokale Koop-Version) fremde Welten, sucht nach Waffen, erlernt extrastarke Supermoves und entdeckt versteckte Geheimnisse. Bei all dem geht es darum, Schulden beim Teufel zu begleichen.

THE DARWIN PROJECT

(EXKLUSIVTITEL ZUM KONSOLEN LAUNCH). „The Darwin Project“ ist angesiedelt in einer dystopischen, post-apokalyptischen Landschaft in den nordkanadischen Rocky Mountains. Zur Vorbereitung auf die bevorstehende neue Eiszeit wird ein neues Projekt gestartet, das zum Teil der wissenschaftlichen Forschung und zum Teil der Unterhaltung dient. „The Darwin Project“ stellt die Teilnehmer vor die Herausforderung, in der Kälte zu überleben und dem Tod in einer gefährlichen Arena zu entkommen. „The Darwin Project“ bietet kompetitive Multiplayer-Survival-Action mit einer zentralen Neuerung im Gameplay: die Jagd auf Menschen. Der Spieler muss auf dem Weg zum Sieg extreme Umweltbedingungen überleben, seine Gegner verfolgen und ihnen Fallen stellen.

DEEP ROCK GALACTIC

(EXKLUSIVTITEL ZUM KONSOLEN LAUNCH). „Deep Rock Galactic“ ist ein kooperativer Ego-Shooter für ein bis vier Spieler, die sich als knallharte Weltraum-Zwerge in Teams zusammenfinden. Der Spieler kämpft und gräbt sich durch die Welt und bahnt sich so seinen Weg durch ein gigantisches Höhlensystem zu unentdeckten Schätzen. Das Ziel: Lebend wieder aus dem Höhlensystem zu kommen.

DRAGON BALL FIGHTERZ

(BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT AMERICA INC. – WORLD PREMIERE). Einer der bekanntesten und beliebtesten Anime kehrt Anfang 2018 zu seinen 2D Kampf-Spielen-Ursprüngen zurück: „DRAGON BALL FighterZ“. Entwickelt von Arc System Works, einer der meist gefeierten Entwickler von klassischen 2D Kampf-Titeln, bietet das Spiel ein explosives, actiongeladenes Erlebnis, das klassische 2D Kampf-Visuals mit fortgeschrittener Grafik kombiniert – als wäre das Look und Feel direkt aus der Anime Serie DRAGON BALL herausgerissen worden.

FORZA MOTORSPORT 7

(XBOX ONE UND WINDOWS 10 EXKLUSIVTITEL – WELTPREMIERE). Die erfolgreichste Rennspiel-Reihe dieser Konsolengeneration* kehrt mit „Forza Motorsport 7“ zurück. Der Spieler kann sich auf den Reiz und die Schönheit anspruchsvoller Rennen am Limit freuen. Herausragende 4K-Grafik bei 60 FPS und HDR-Auflösung: 30 bekannte Rennstrecken erstrahlen in neuem Glanz. Auf den Spieler warten stets neue Rennbedingungen. Anfänger und Profis können sich über mehr als 700 Forzavista™-Rennwagen, darunter der Porsche 911 GT2 RS 2018 auf dem neuen Cover, die größte Auswahl an Porsche-Modellen und eine unvergleichliche Vielfalt an erstklassigen Autoherstellern freuen. Dieses fantastische Xbox One X Erlebnis ist ab Oktober 2017 als Xbox Play Anywhere-Titel weltweit erhältlich.*Quelle: The NPD Group/Retail Tracking Service (USA, Kanada, Australien, Neuseeland) – November 2012–Januar 2017

THE LAST NIGHT

(EXKLUSIVTITEL ZUM KONSOLEN LAUNCH). In dieser zweidimensionalen offenen Cyberpunk-Welt gibt es vier Distrikte mit ganz eigener Architektur, Kultur und Industrie. In diesem actionreichen Spiel in bester Plattformer-Tradition reist der Spieler zwischen den Distrikten mit Taxis, Fähren oder Zügen. Dabei muss er versuchen, unerkannt zu bleiben. Der Spieler interagiert mit zahlreichen ausgefeilten Charakteren in ausschweifenden Dialogen. Ob epischer Highway, fliegende Drohne oder hackender Droide – das Gameplay ist abwechslungsreich.

LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM

(SQUARE-ENIX – WORLD PREMIERE) Die neue dreiteilige Adventure-Serie setzt drei Jahre nach dem mit einem BAFTA-Award ausgezeichneten ersten Teil an. Die 16-jährige Rebellin Chloe Price freundet sich mit Rachel Amber, einem hübschen und beliebten Mädchen an, dessen Welt durch ein Familiengeheimnis auf den Kopf gestellt wird. Die neue Freundschaft gibt den beiden Mädchen Stärke und Zuversicht, ihre inneren Dämonen zu besiegen.

METRO EXODUS

(DEEP SILVER – WELTPREMIERE) Der First-Person-Shooter „Metro Exodus“ kombiniert tödliche Action und Schleicheinlagen mit Erkundung und Survival-Horror. Der Spieler entflieht den zerstörten Ruinen Moskaus und erlebt eine epische Reise durch das postapokalyptische Russland. In der Russischen Wildnis spielt man non-lineare Level und durchlebt eine spannende Geschichte, die den Romanvorlagen von Dmitry Glukhovsky entspringt.

MITTELERDE: SCHATTEN DES KRIEGES

(WARNER BROS. INTERACTIVE ENTERTAINMENT). In „Mittelerde: Schatten des Krieges“ stellen sich Gamer in epischen Schlachten mit einem neuen Ring der Macht den tödlichsten Feinden der Mittelerde – darunter sogar Sauron und seine Nazgul. Das Open-World-Rollenspiel punktet mit einem abwechslungsreichen Heer aus Widersachern und macht die gesamte Fantasiewelt greifbar, in der jeder Spielzug Einfluss auf Charaktere und Entscheidungen hat. „Mittelerde: Schatten des Krieges“ ist als Xbox Play Anywhere-Titel ab dem 10. Oktober verfügbar.

MINECRAFT (VEREINHEITLICHUNG, BETTER TOGETHER-UPDATE, SUPER DUPER-GRAFIKPAKET).

Mojang und Microsoft haben eine neue Version von Minecraft angekündigt, die diesen Sommer das komplette Minecraft-Erlebnis auf Spielkonsolen, Mobilgeräte, VR-Systeme und Windows 10-PCs bringt. Durch die plattformübergreifende Vereinheitlichung von Minecraft verwandelt sich das Spiel zu einer Plattform – mit einfachem Zugang zu massiven Community-Servern, Zugriff auf Community-Inhalte über den Minecraft Marketplace, Realms, dedizierten Servern und vielem mehr. Das Team hat ebenfalls ein neues optionales Upgrade für die In-Game-Grafik in atemberaubender True 4K HDR-Auflösung angekündigt: das Super Duper-Grafikpaket.

ORI AND THE WILL OF THE WISPS

(XBOX ONE UND WINDOWS 10 EXKLUSIVTITEL – WELTPREMIERE). Von den Entwicklern des mehrfach ausgezeichneten Spiels „Ori and the Blind Forest“ kommt nun die mit Spannung erwartete Fortsetzung: „Ori and the Will of the Wisps“. Der Spieler entdeckt auf einem neuen Abenteuer die Geheimnisse des Walds von Nibel, die verborgene Wahrheit der Verlorenen und das wahre Schicksal von Ori.

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

(EXKLUSIVTITEL ZUM KONSOLEN LAUNCH). „PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS“ ist ein taktischer Shooter, bei dem der letzte Überlebende gewinnt. Entwickelt wurde das Spiel auch auf Basis von dem Feedback der Community. Der Spieler muss auf einer 8×8 km großen Insel nach Waffen und Vorräten suchen, um zum Schluss als letzter Überlebender den Sieg einzustreichen.

SEA OF THIEVES

(XBOX ONE UND WINDOWS 10 EXKLUSIVTITEL). „Sea of Thieves“ wurde von Rare, den Machern von „Perfect Dark“ und „Banjo-Kazooie“, entwickelt. Den Spieler erwartet das wilde Piratenleben. „Sea of Thieves“ ist ein Teamabenteuer mit ungeahnten Gefahren und Schätzen. Der Spieler begibt sich auf eine gemeinsame Reise mit Freunden voller Spannung und Abenteuer. Auf und im Ozean wollen Schätze entdeckt und Schrecken besiegt werden – andere Spieler und die Welt selbst halten beides bereit. Das Spiel ist Anfang 2018 als Xbox Play Anywhere-Titel weltweit erhältlich.



STATE OF DECAY 2

(XBOX ONE UND WINDOWS 10 EXKLUSIVTITEL). „State of Decay 2“ ist ein wahr gewordener Traum für alle Zombie-Survival-Fans! Freunde bauen in einer offenen Welt feste Gemeinschaften auf. Auf den Spieler warten feindlich gesinnte Zombies und menschliche Gegner sowie eine wertvolle Ausrüstung, die für das Überleben der Gemeinschaft notwendig ist. Im Einzelspieler-Modus oder mit bis zu drei Freunden im Team muss der Spieler Herausforderungen überwinden und sich in seiner ganz eigenen Geschichte zurechtfinden. Die Entscheidungen des Spielers formen die Gemeinschaft – jede Geschichte ist einzigartig. Dank der Permadeath-Rückkehr in „State of Decay 2“, ist ein Überlebender, wenn er stirbt, für immer verloren. Das Spiel ist Anfang 2018 als Xbox Play Anywhere-Titel weltweit erhältlich.

SUPER LUCKY’S TALE

(XBOX ONE UND WINDOWS 10 EXKLUSIVTITEL – WELTPREMIERE). „Super Lucky’s Tale“, entwickelt von Playful Corp., ist ein entzückender Plattformer für jedes Alter. Der Spieler begleitet Lucky, den stets optimistischen und liebenswerten Helden voller Energie, auf seiner Mission: Er sucht seine innere Stärke, um seiner Schwester dabei zu helfen, das Book of Ages zu retten. Auf der Reise begegnet der Spieler liebevoll gezeichneten Freunden und Gegnern. Der Xbox Play Anywhere-Titel ist ab 7. November zeitgleich mit dem Verkaufsstart der Xbox One X weltweit erhältlich.

TACOMA

(EXKLUSIVTITEL ZUM KONSOLEN LAUNCH). Im zweiten Spiel von Fullbright, den Machern des von der Kritik gefeierten „Gone Home“, reist der Spieler als Amy Ferrier zur Mond-Durchgangsstation Tacoma. Die unabhängige Auftragnehmerin soll vertrauliche Daten sichern. Auf der Station wird ihr bewusst, warum es zur Evakuierung der sechs früheren Crewmitglieder gekommen ist. Sie versucht herauszufinden, was schief gelaufen ist. Wie in „Gone Home“ bringen den Spieler Details aus der Geschichte und der Umgebung weiter. „Tacoma“ handelt von Menschen und Beziehungen im Weltraum. Das Spiel ist ab 2. August für Xbox One und Windows 10 erhältlich.

Weitere News

Weitere News, Highlights, exklusive Veröffentlichungen und einen Blick hinter die Kulissen einiger deiner Lieblingsspiele während der E3 gibt es auf news.xbox.com und bei Xbox Daily: Live @ E3 auf mixer.com/xbox ab 1 Uhr am Montag, den 12. Juni, um 22 Uhr am Dienstag und Mittwoch, den 12. und 13. Juni und um 19 Uhr am Dienstag, den 15. Juni.