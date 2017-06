E3 2017: Die Highlights von PlayStation

In der gestrigen Nacht von Montag auf Dienstag stellte Sony Interactive Entertainment das diesjährige Line-up der E3 vor und präsentierte mit „PlayLink“ neben neuen Trailern zu Spielen wie Detroit: Become Human oder God of War den Start einer neuen exklusiven Produktreihe.

Damit ihr nichts verpasst, haben wir nach der Xbox auch für die PlayStation die wichtigsten Infos und viele der angekündigten Titeln für euch zusammen gefasst:

God of War

Actionreich ging es im offiziellen E3-Trailer zu God of War von Santa Monica Studios zu, der zudem mehr über die Geschichte des Spiels enthüllt. Wir werden nicht nur die vernichtende Vielfalt der Angriffe sehen, die Kratos mit seiner brutalen Leviathan-Axt selbst entfesseln kann, sondern auch das Teamwork, das Vater und Sohn im Kampf nutzen können – und die mystische Kraft, die Atreus auf ihrer gefährlichen Reise einsetzen wird.

GT Sport

GT Sport kombiniert echten Rennsport mit dem virtuellen Kampf um die Pole Position – Entwickler Polyphony Digital strebt maximalen Realismus für den Renntitel an und wird den neuesten Ableger der beliebten Reihe noch in diesem Jahr mit brandneuen Lichtverhältnissen für PlayStation 4 veröffentlichen.

Days Gone

Welche Bedrohungen muss Deacon St. John aus Days Gone über sich ergehen lassen und wie überwältigt er diese? Deacon St. John, der schon jetzt auf dem besten Weg ist, eine echte PlayStation-Ikone zu werden, hat uns mit auf eine Reise durch die post-pandemische Welt der nordwestlichen Pazifikküste genommen und uns einmal mehr gezeigt, wie und wieso er im PS4-exklusiven Days Gone ums Überleben kämpft.

Dieser neue E3-Gameplay-Trailer präsentiert ein Lager von gesetzestreuen Überlebenden und die unablässigen Gefahren, die auf ihn warten, als er zu einer Mission aufbricht, um einen Freund in Lebensgefahr zu finden – Schwärme von Freakern, infizierten Wölfen und Ragern … und mächtige infizierte Bären, die fast unmöglich auszuschalten sind.

Uncharted: The Lost Legacy

Der Story Trailer zu Uncharted: The Lost Legacy bietet schon vor der Veröffentlichung am 23. August diesen Jahres einen Ausblick auf die Geschichte rund um Chloe Frazer und Nadine Ross. Neben einem ersten Blick auf neue, Uncharted-typische Situationen und Rätsel präsentiert dieser Trailer einen neuen Gegner – den skrupellosen Kriegstreiber Asav – und zeigt, welche Mühen er in Kauf nimmt, um den Schatz in seine Finger zu kriegen.

Detroit: Become Human

Dieser neueste Einblick in Quantic Dreams Meisterwerk Detroit: Become Human präsentiert uns Markus, den dritten spielbaren Charakter, den wir durch die düstere, harte Welt leiten, in der Androiden an der Seite von Menschen existieren. In diesem neuesten Trailer führen die schwierigen Zeiten, mit denen die Stadt Detroit in der näheren Zukunft konfrontiert ist, zu bürgerkriegsähnlichen Unruhen, und die Spannungen zwischen Menschen und Androiden entladen sich in einem offenen Aufstand. Außerdem präsentiert der Trailer einige der Story-Varianten und Gameplay-Mechaniken, die Markus, Kara und Connor durch ihre miteinander verflochtene Geschichte leiten.

Spider-Man

Im Zuge der E3 konnte das Entwicklerstudio Insomniac die Früchte der Zusammenarbeit mit Marvel präsentieren und zeigte in einer Echtzeit-Gameplay-Demo zu Spider-Man den akrobatischen Kampfstil des Spiels. Während der Demo erhaltet ihr einen Einblick in Spider-Mans kraftvolleren improvisierten und akrobatischen Kampfstil. Er hat seine Fähigkeiten verfeinert und ist im Kampf stärker und selbstbewusster geworden. Das Ausweichen, der Einsatz der Netze und der Kampf in der Luft sind ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Und nachdem er acht Jahre lang das Verbrechen in der Stadt bekämpft hat, hat Parker sich mit seinem Erfindungsreichtum im Labor und in der Werkstatt zahlreiche neue Hilfsmittel und Apparate ausgedacht, die er im Verlauf des Spiels als Spider-Man einsetzen kann.

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds

Auf der E3 wurde die Erweiterung The Frozen Wilds für den PlayStation-Bestseller Horizon Zero Dawn offiziell angekündigt. In diesem zusätzlichen Kapitel von Aloys Geschichte, das den vom kühnen Stamm der Banuk bevölkerten hohen Norden der Karte eröffnet, tritt Aloy mit neuen Waffen und Rüstungen und einem erweiterten Fähigkeitenbaum an – und sieht sich neuen, bösartigen Maschinen gegenüber.

PlayLink

PlayLink ist nicht nur eine Auswahl innovativer, exklusiv für PlayStation 4 entwickelter Spiele, PlayLink verwandelt das eigene Smartphone oder Tablet in einen vollwertigen Controller, der die variantenreichen Titel der Sammlung zu einem abwechslungsreichen Erlebnis werden lässt. Ein geselliger Spieleabend mit Freunden war nie einfacher.

Folgende Titel waren außerdem im Zuge des Media Showcase zu sehen:

Knack 2

That’s you (PlayLink)

Hidden Agenda (PlayLink)

Bravo Team (PSVR)

The Inpatient (PSVR)

Matterfall

Everybodys Golf

No Heroes Allowed (PSVR)

Weitere Informationen sowie die Trailer zu den vorgestellten Spielen bietet der offizielle deutsche PlayStation.Blog.