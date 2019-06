E3 2019: Die Highlights der PC Gaming Show

Neben den großen Pressekonferenzen von XBox, Ubisoft und Co, zählt nun seit mehrere Jahren auch die PC Gaming Show zum fixen Bestandteil einer E3. Heuer wurden mehr als 30 Präsentatoren im Laufe der Show von den Moderatoren Sean Plott und Frankie Ward auf die Bühne gezerrt und diese präsentierten dort ihre neuesten Titel. Darunter befinden sich zwar hauptsächlich kleinere Indie-Studios, aber auch größere Entwickler wie Gearbox Software, Paradox Interactive oder die Larian Studios kamen zu Wort. Hier nun eine Zusammenfassung der Highlights.

Evil Genius 2: World Domination

Das britische Studio Rebellion hat einen Trailer zu Evil Genius 2: World Domination in Trailerform präsentiert. In diesem Nachfolger des Kultklassikers von 2004 baust du dein eigenes, einzigartiges Versteck für deine Ablenkoperation, trainierst einen Trupp aus verbrecherischen Schergen, verteidigst dein Versteck gegen die Mächte der Gerechtigkeit und versuchst, die Welt mit deiner Weltuntergangsgerätschaft zu beherrschen!

Entwickler: Rebellion

Erscheint: 2020

Systeme: PC

Links: Steam

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Paradox Interactive enthüllt den ersten Gameplay-Trailer für das Rollenspiel Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Das Spiel aus dem Hause Hardsuit Labs wird 2020 für PC sowie Konsolen erscheinen und erweckt die nordamerikanische Stadt Seattle im Stil der World of Darkness. Während der E3 PC Gaming Show wurde schon ein erster Blick auf die Vampirfähigkeiten, Story-Elemente und Gameplay-Funktionen geworfen, die Spieler in Bloodlines 2 erwarten werden.

Entwickler: Paradox Interactive/Hardsuit Labs

Erscheint: 2020

Systeme: PC, XBox, PS4

Links: www.bloodlines2.com

Einen ausführlicheren Blick auf die intensive Action, die schwierigen Entscheidungen und den Schauplatz Seattle, wurde ebenfalls veröffentlicht:

Conan Chop Chop

Von wegen Aprilscherz – Conan Chop Chop existiert wirklich! Das hat Funcom heute auf der E3 bekanntgegeben. Als der ungemein böse Zauberer Thoth-Amon plant, den noch viel böseren Zauberer Xaltotun wiederzubeleben, liegt es an Conan und seinen befreundeten Helden, die finsteren Pläne zu durchkreuzen. Hierfür stehen ihm unzählige Waffen und atemberaubende Attacken zur Verfügung, angefangen mit dem Hieb nach links und dem Hieb nach rechts.

Das Roguelike Hack-and-Slash-Game unterstützt Couch-Koop für bis zu vier Spieler und erscheint für PC, PlayStation 4, Xbox One sowie Nintendo Switch.

Entwickler: Funcom

Erscheint: 3.9.2019

Systeme: PC, XBox, PS4, Switch

Links: Steam

Cris Tales

Indie-Publisher Modus Games und die Entwickler von Dreams Uncorporated sowie SYCK haben Cris Tales angekündigt. Das RPG begleitet die Protagonistin auf ihrer Mission, das Regime der Empress zu stürzen und den Kataklysmus zu verhindern. Dabei führt ihre Reise sie durch vergangene, gegenwärtige und zukünftige Versionen ihrer Welt. Spieler können dieses schillernde Universum jetzt schon selbst erforschen, denn die Demo ist ab sofort bis zum 24. Juni auf Steam verfügbar.

Entwickler: Dreams Uncorporated

Erscheint: 2020

Systeme: PC, XBox, PS4, Switch

Links: www.cristalesgame.com

Valfaris trailer

Publisher Big Sugar (ehemals Digital Uppercut) hat heute einen brandneuen Action-Trailer für das kommende Heavy-Metal-Abenteuer Valfaris präsentiert. Entwickelt wird es von Steel Mantis, einem zweiköpfigen Entwicklerteam, das zuvor beim Indie-Hit „Slain: Back From Hell“ zusammengearbeitet hatte. Valfaris transportiert die Spieler zur gleichnamigen Weltraumzitadelle, wo sie mit in bester Run and Gun-Manier kämpfen müssen, um das Böse zu beseitigen, welches sie korrumpiert hat. Spieler können sich auch über die Valfaris-Website für eine bevorstehende Closed Beta anmelden oder das Spiel jetzt ausprobieren, indem sie eine Demo von der Steam-Seite herunterladen.

Valfaris wird noch dieses Jahr auf dem PC, PS4, Nintendo Switch und Xbox One erscheinen.

Entwickler: Steel Mantis

Erscheint: 2019

Systeme: PC, XBox, PS4, Switch

Links: valfarisgame.com

Auto Chess

Das asiatische Mobile-Game wurde nun auch für den Epic Games Store angekündigt. In diesem rundenbasierten Strategiespiel von Drodo und Dragonest können sich Spieler an die Spitze kämpfen. Auto Chess kombiniert Elemente wie Deck-Building, Squad-Management und Battle Royal.

Entwickler: Dragonest Game

Erscheint: 2019

Systeme: PC

Links: Epic Store

Chivalry 2

Chivalry 2 ist ein Multiplayer-First-Person-Schnitzler, der von gigantischen mittelalterlichen Kinoschlachten inspiriert wurde. Spieler durchleben das Getümmel in den legendärsten Momenten dieses Zeitalters – von donnernden Kavallerieangriffen über Hagel von brennenden Pfeilen bis hin zu weitläufigen Burgbelagerungen und mehr. Chivalry 2 wir exklusiv im Epic Games Store erscheinen, wann genau das wurde nicht bekannt gegeben.

Entwickler: Banner Studios

Erscheint: TBD

Systeme: PC

Links: Epic Store

Shenmue III

In der Fortsetzung der fantastischen Shenmue-Saga übernimmt der die Spieler die Kontrolle von Kampfkünstler Ryo Hazuki, den nichts davon abhalten kann, das Geheimnis um den Tod seines Vaters zu entschlüsseln und sich an dessen Mörder zu rächen. In diesem dritten Teil der Shenmue-Reihe sucht Ryo nach dem Geheimnis hinter dem Spiegel des Phönix, dem Artefakt, auf das es die Mörder seines Vaters abgesehen haben. Seine Reise führt ihn durch das beeindruckend in Szene gesetzte ländliche China, voller Leben und umgeben von wunderschönen Landschaften.

Ryo verschlägt es auf seinem Abenteuer in Städte und Dörfer in den Bergen, in denen er sein Training fortsetzt, sich die Zeit mit Glücksspiel vertreibt, die Spielhallen besucht und Teilzeitjobs annimmt, während er weiter nach er Wahrheit hinter dem Spiegel des Phönix sucht.

Entwickler: Ys Net

Erscheint: 19. November 2019.

Systeme: PC, PS4

Links: Epic Store

Zombie Army 4: Dead War

In diesem gruseligen Shooter der Entwickler von Sniper Elite 4 sind die Zombie-Horden zurück. Abscheuliche okkulte Gegner, gigantische Waffen und eine schreckliche neue Kampagne für 1 bis 4 Personen warten im Europa der 1940er Jahre auf den Spieler. Zombie Army 4: Dead War ist ebenfalls ein Exklusivtitel für Epic Games Store.

Entwickler: Rebellion

Erscheint: 2020

Systeme: PC, PS4, XBox One

Links: Epic Store

Griftlands

Griftlands ist ein Deckaufbau-Roguelike-Rollenspiel von den Don’t Starve- und Oxygen not included-Machern Klei Entertainment, in dem alles verhandelbar ist: Geld, Loyalität – selbst Moral. Jede Entscheidung hat Gewicht, ob beim Job, für den du dich entscheidest, bei deinen Freunden, die du findest, oder den Karten, die du sammelst. Der Tod lauert hinter jeder Ecke, doch jedes Spiel bietet dir auch neue Erfahrungen und Strategien, die du erforschen kannst.

Entwickler: Klei Entertainment

Erscheint: Juni 2020

Systeme: PC

Links: www.klei.com/games/griftlands

Vermintide 2 Versus

Vermintide 2 – Versus ist ein neuer Standalone Spieler-gegen-Spieler-Spielmodus für Warhammer: Vermintide 2. Dabei handelt es sich um einen 4-gegen-4-Spielmodus und Spieler werden in der Lage sein, als dunkle Paktcharaktere sowohl von den Skaven als auch von Chaos und den Ubersreik zu spielen. So kann man nun abwechselnd auf der Seite des Helden oder des dunklen Pakts stehen. Anemldungen für die Beta sind ab sofort möglich.

Entwickler: Fatshark

Erscheint: TBD

Systeme: PC, PS4, XBox One

Links: www.vermintide.com/versus

Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy

Publisher Big Sugar and Indie Entwickler Ludomotion haben mit Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy den Nachfolger des von den Kritikern hoch gelobten Action-Rollenspiel Unexplored angekündigt. Erkunde wunderschöne Landschaften und entdecke verborgene Wunder. Begegne magischen Kreaturen und gefährlichen Feinden. Triff mutige Entscheidungen und vertraue auf das Glück. Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy bietet ein einzigartiges Legacy-System und ein reichhaltiges, generatives Storytelling. Passend zur Ankündigung des Spiels wurde auf der Crowdfunding-Plattform Fig eine Open Access-Kampagne Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy gestartet, die den Unterstützern unter anderem den sofortigen Zugriff auf eine Demo vor dem Alpha-Test ermöglicht.

Entwickler: Ludomotion

Erscheint: 2020

Systeme: PC, Konsolen

Links: www.fig.co/campaigns/unexplored-2

Mosaic

Mosaic ist ein düsteres, surrealistisches und atmosphärisches Abenteuerspiel über die Einsamkeit in einer Stadt und die Angst davor, nur ein kleines Rädchen in einer gigantischen Maschine zu sein, die du niemals verstehen wirst. Entwickelt wird es von Krillbite Studios, den Schöpfern von Among the Sleep.

Entwickler: Krillbite Studios

Erscheint: 2019

Systeme: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC

Links: rawfury.com

Genesis Noir

Entwickler Fellow Traveller und Feral Cat Den haben einen brandneuen Trailer für ihr bevorstehendes Spiel Genesis Noir präsentiert, eine kosmische Geschichte aus Romantik, schwarzen Löchern und Jazzmusik. Genesis Noir ist ein surreales Noir-Abenteuer, das vor, während und nach dem Urknall spielt. Ein Liebesdreieck geht schief, wenn sich kosmische Wesen im dunklen Nether der Vorkreation streiten. Konfrontation; ein Schuss fiel; ein Urknall! So beginnt die Geburt des Universums. Inspiriert von psychedelischer Poesie, Jazz und Neil deGrasse Tyson, verbindet Genesis Noir interaktives Geschichtenerzählen und generative Kunst nahtlos zu einer Erzählung von Zeit, Raum und Musik.

Entwickler: Fellow Traveller Games/Feral Cat Den

Erscheint: Before, During, and After the Big Bang

Systeme: PC

Links: genesisnoirgame.com

Telling Lies

Vier Privatleben. Eine große Lüge. Sieh dir heimlich aufgenommene Videounterhaltungen an, um die Wahrheit aufzudecken. Telling Lies ist der Nachfolger des gefeierten Spiels: „Her Story“. Das Spiel platziert dich vor einen anonymen Laptop, der eine gestohlene NSA-Datenbank mit Filmmaterial enthält. Die Aufzeichnungen decken zwei Jahre im Privatleben von vier Menschen ab, die durch einen schockierenden Vorfall miteinander verbunden sind. Durchsuche die Datenbank, in dem du Suchbegriffe eingibst und dir die Clips ansiehst, auf die sich diese Begriffe beziehen, und finde heraus, was vorgefallen ist. Telling Lies bietet dir eine bisher noch nie dagewesene intime und intensive Spielerfahrung. Ein Spiel, in dem du entscheidest, was wahr ist.

Entwickler: Sam Barlow, Furious Bee Limited

Erscheint: 2019

Systeme: PC

El Hijo

El Hijo ist ein Spaghetti-Western-Stealth-Spiel, in dem man einen 6-jährigen Jungen auf seiner Suche nach seiner Mutter begleiten. Die Reise beginnt, als eine Bäuerin und ihr Sohn El Hijo von Banditen angegriffen werden, die ihre Farm bis auf die Grundmauern verwüsten. Die Mutter beschließt, El Hijo in einem abgelegenen Kloster zu verlassen, um ihn zu beschützen. El Hijo entscheidet jedoch, dass das klösterliche Leben nicht für ihn ist, und entschließt sich zu fliehen. El Hijo ist ein gewaltfreies Stealth-Spiel von Honig Studios.

Entwickler: Honig Studios

Erscheint: TBA

Systeme: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC

Links: www.elhijogame.com

Age of Wonders: Planetfall

Auch das neue Strategiespiel von Triumph Studios, den Schöpfern der gefeierten Spielereihen Age of Wonders wurde mittels neuem Trailer vorgestellt. In Age of Wonders: Planetfall erlebt man spannende rundenbasierte Taktikkämpfe und die Erschaffung eines gesamten Imperiums im Stil der Vorgänger in einer brandneuen Sci-Fi-Umgebung – inkluisive Dinos mit Lasern!

Entwickler: Triumph Studios

Erscheint: 6.8.2019

Systeme: PC

Links: www.aow-planetfall.com

Planet Zoo

Frontier Developments hat den ersten In-Game-Trailer zu Planet Zoo gezeigt und das Erscheinungsdatum des Spiels bekanntgegeben. Die Macher von Jurassic World Evolution (2018), Planet Coaster (2016) und Zoo Tycoon (2013) wollen die ultimative Zoo-Sim liefern, mit authentischen, lebensechten Tieren, die denken, fühlen und die vom Spieler geschaffene Welt um sich herum erkunden. Die Kampagne führt die Spieler rund um den Globus, während im Sandbox-Modus der Vorstellungskraft keine Grenzen gesetzt sind. Es gilt, einzigartige Habitate und weitläufige Gelände zu erschaffen, wichtige Entscheidungen zu treffen und sich um seine Tiere zu kümmern, während man die wildesten Zooanlagen der Welt errichtet und betreut. In den wahrhaft modernen Zoos von Planet Zoo stehen das Wohlbefinden seiner Bewohner und der Artenschutz an erster Stelle. Planet Zoo ist ab dem 5. November 2019 auf Steam exklusiv für PC in einer Standard- und Deluxe-Edition verfügbar und kann ab jetzt vorbestellt werden.

Entwickler: Frontier Developments

Erscheint: 5.11.2019

Systeme: PC

Links: PlanetZooGame.com

Weitere Spiele die noch vorgestellt wurden: Terraria: Journeys End, Warframe: Empyrean, Midnight Ghost Hunt, Starmancer, Maneater, Last Oasis, Remnant: From the Ashes, Songs Of Conquest und Per Aspera. Dazwischen wurden noch sehr interessante Interviews geführt, etwa mit Borderlands Creative Director Paul Sage oder auch Larian Studios CEO Swen Vincke und Wizards of the Coast Präsident Chris Cocks dürften über ihr neues Projekt „Baldur’s Gate III“ berichten.

FAZIT

Was die Quantität betrifft, konnte die PC Gaming Show der E3 2019 locker mit der XBox Pressekonferenz mithalten, lediglich was die Qualität der Spiele betrifft, liegt man deutlich hinter der Konkurrenz. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass die vorgestellten Titel schlecht waren – sogar ganz im Gegenteil, unter den präsentierten Spielen sind einige sehr interessante Indie-Perlen dabei, die ich gerne so schnell wie möglich anzocken würde. Wer aber spektakuläre Neuankündigung oder große Blockbuster erwartet hatte, der ist natürlich nicht auf seine Kosten gekommen. Für mich ist die PC Gaming Show aber in der Zwischenzeit zum fixen Bestandteil der E3 geworden, wo auch die kleineren Studios eine entsprechende Plattform finden, um ihre Titel auf der größten Spielemesse präsentieren zu können und das rechne ich den Organisatoren hoch an. Was mir an der PC Gaming Show aber besonders gefällt, ist die Art der Präsentation. Anstatt nur Trailer abzuspulen lässt man nämlich hier auch die Entwickler zu Wort kommen und konfrontiert sie mit den Fragen aus der Community – das finde ich super! Nur vermisse ich in der Zwischenzeit etwas den chaotischen Charme der ersten Ausgaben, denn die heurige Show wirkte nun etwas professioneller und ausgefeilter – zumindest im Vergleich zu den letzten Jahren. Für Fans von Indie-Games war die PC Gaming Show der E3 2019 definitiv einen Blick wert.

Hier nochmal die komplette PC Gaming Show der E3 2019 zum nachschauen.