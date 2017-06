E3 2017: Highlights der Nintendo Spotlight

Wie üblich hielt Nintendo im Rahmen der E3 keine klassische Pressekonferenz ab, sondern lediglich eine Videopräsentation, die „Nintendo Spotlight E3: 2017“. Im Vergleich zum letzten Jahr waren dabei wieder einige sehr bekannte Charaktere und Spielreihen vertreten.

In der Videopräsentation Nintendo Spotlight: E3 2017 gab Nintendo weitere Einblicke in Super Mario Odyssey und kündigte neue Titel der beliebten Serien Yoshi, Kirby und Xenoblade Chronicles an. Videospiele-Fans dürfen sich zudem über die Nachricht freuen, dass sich derzeit sowohl Metroid Prime 4 als auch ein neues Pokémon-RPG für Nintendo Switch in der Entwicklung befinden.

Highlight der Präsentation war sicherlich Super Mario Odyssey für Nintendo Switch, in dem die Spieler riesige 3D-Länder durchstreifen und Monde sammeln, um Marios Luftschiff – Die Odyssey – mit Treibstoff zu versorgen. Die vielen Orte, die von den Spielern besucht werden können, sind prall gefüllt mit Geheimnissen und Überraschungen. Mario lässt sich zudem in allerlei Kostüme kleiden und kann auf kreative Art und Weise mit seiner Umgebung interagieren: Er kann zum Beispiel Fahrzeuge steuern oder Abschnitte als Pixel-Mario erkunden. Durch seinen neuen Partner Cappy stehen ihm außerdem viele neue Fähigkeiten zur Verfügung wie der Mützenwurf, der Mützensprung und das Capern. So hebt sich dieses Abenteuer von seinen Vorgängern ab und belebt auf ein Neues ganz nebenbei die klassische Super-Mario-Serie. Auch neue Schauplätze dürften Mario-Fans erfreuen – so zum Beispiel New Donk City, eine Großstadt, die sich durch ihre vielen Hochhäuser auszeichnet. Auch eine neue Serie Super Mario Odyssey -amiibo – Mario, Prinzessin Peach und Bowser in ihrer Hochzeitskleidung – erscheint gleichzeitig mit dem Spiel am 27. Oktober separat sowohl einzeln als auch als Dreierpack. Die amiibo können am Nintendo E3 Messestand bewundert werden, zusammen mit zwei neuen amiibo der Super Mario-Serie: Gumba und Koopa.

In Pokémon Tekken DX von BANDAI NAMCO Entertainment Inc. und The Pokémon Company steuern die Spieler beliebte Pokémon-Kämpfer und treten in Arenakämpfen gegen andere Pokémon an. Neue Kämpfer und neue Unterstützer-Pokémon machen diesen Titel zur umfangreichsten Version des Spiels, das schon bei seiner Veröffentlichung auf der Wii U großen Anklang bei den Fans fand. Pokémon Tekken DX erscheint am 22. September.

In Yoshis neuem Spiel gilt es, eine riesige Welt zu erkunden, die wie ein Mini-Diorama aufgebaut ist und sich von der Vorder- und der Rückseite aus bewundern lässt. So kann Yoshi die Umgebung aus einem neuen Blickwinkel erleben und so zusätzliche Überraschungen finden. Yoshis neues Abenteuer beginnt 2018.

Auch auf Kirby wartet ein neues Abenteuer, dem er sich ebenfalls auf Nintendo Switch stellen wird. Darin kann er seine Gegner rekrutieren, indem er sie mit Herzen trifft, und sich so eine Truppe aus bis zu vier Charakteren zusammenstellen. Alternativ lässt sich das Abenteuer auch mit drei Freunden zusammen kooperativ erleben. Für den Mehrspieler-Modus ist zusätzliches Zubehör erforderlich, das separat erhältlich ist. Kirby kann seine Kopierfähigkeiten kombinieren, um Komboangriffe auszuführen und so seine Gegner besiegen und Rätsel lösen. Das Spiel erscheint 2018.

In Xenoblade Chronicles 2, dem neuesten Titel der beliebten RPG-Serie, begibt sich unser Held in einer brandneuen Welt auf eine epische Reise nach Elysium. Das Spiel erscheint im Winter 2017.

In Fire Emblem Warriors von KOEI TECMO GAMES können Videospielefans ihre Lieblingshelden aus der Fire Emblem-Serie wie Marth, Xander und die weibliche Corrin steuern. Auch einige exklusive neue Charaktere geben in diesem Titel ihr Debüt. Die Spieler müssen ihren Gegnern hier mit durchschlagenden Angriffen zusetzen und sich am Waffendreieck orientieren, um eine gute Taktik auszuarbeiten. Sie stellen sich Horden von Gegnern in vielen verschiedenen Umgebungen, von denen einige von bekannten Orten des Fire Emblem-Universums wie Schloss Hoshido inspiriert wurden. Fire Emblem Warriors erscheint diesen Herbst für Nintendo Switch. Eine Version für New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 3DS und New Nintendo 2DS XL ist für die Zukunft ebenfalls geplant. Mit Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL und Nintendo 2DS ist das Spiel allerdings nicht kompatibel.

Auch namhafte Publisher und Entwickler haben zum Teil große Pläne für Nintendo Switch:

Rocket League von Psyonix lässt bis zu acht Spieler in einer actionlastigen Mischung aus Arcade-Fußball und Fahrspaß gegeneinander antreten. Die Nintendo Switch-Version des Spiels enthält exklusive Items und Fahrzeuge und erscheint im Winter 2017.

von Psyonix lässt bis zu acht Spieler in einer actionlastigen Mischung aus Arcade-Fußball und Fahrspaß gegeneinander antreten. Die Nintendo Switch-Version des Spiels enthält exklusive Items und Fahrzeuge und erscheint im Winter 2017. The Elder Scrolls V: Skyrim von Bethesda wird als besonderen Clou in der Nintendo Switch-Version Items aus der The Legend of Zelda-Reihe enthalten, wenn der Titel im Winter erscheint.

von Bethesda wird als besonderen Clou in der Nintendo Switch-Version Items aus der The Legend of Zelda-Reihe enthalten, wenn der Titel im Winter erscheint. Mario + Rabbids Kingdom Battle von Ubisoft ist ein rundenbasiertes Kampfspiel, das klassische Mario-Charaktere und die urkomischen Rabbids im typischen Mario-Stil vereint. Wer diese witzige Mischung selbst erleben möchte, hat ab dem 29. August exklusiv auf Nintendo Switch Gelegenheit dazu.

von Ubisoft ist ein rundenbasiertes Kampfspiel, das klassische Mario-Charaktere und die urkomischen Rabbids im typischen Mario-Stil vereint. Wer diese witzige Mischung selbst erleben möchte, hat ab dem 29. August exklusiv auf Nintendo Switch Gelegenheit dazu. Mit EA SPORTS FIFA 18 für Nintendo Switch erscheint das bisher packendste und authentischste Fußballspiel für Nintendo-Fans. Ab dem 29. September haben sie so die Gelegenheit, jederzeit, überall und mit wem sie wollen dem Ball hinterherzujagen.

Die Nintendo Spotlight: E3 2017-Videopräsentation kann hier angesehen werden: http://e3.nintendo-europe.com.