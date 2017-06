E3-Infos zu Battlefield 1 In the Name of the Tsar

DICE hat im Rahmen von Live @ EA PLAY neue Details zu Battlefield 1 In the Name of the Tsar enthüllt, das den globalen Konflikt um die längste Front des Ersten Weltkriegs erweitert. In der bislang umfassendsten Erweiterung der Reihe ziehen Spieler mit der russischen Armee und dem Frauen-Bataillon des Todes auf sechs neuen Karten in die Schlacht.

Im Mehrspieler-Modus von Battlefield steuern sie somit erstmals einen weiblichen Charakter. In the Name of the Tsar ergänzt Battlefield 1 um elf Waffen, sechs neue Karten, weitere Operationen und Fahrzeuge, wie den massiven Bomber Ilya Muromets, und den neuen Spielmodus Versorgungsabwurf.

Um der Community in Zukunft mehr von dem zu geben, was sie sich wünscht, startet mit monatlichen Updates, neuen Karten und Ingame-Events im Laufe des Sommers bis zum Release von Battlefield 1 In the Name of the Tsar eine Revolution in Battlefield 1. Zusätzlich zu den sechs Karten, die in Battlefield 1 In the Name of the Tsar enthalten sind, werden zwei weitere neue Karten rund um die Fortsetzung der Aktion Premium-Freunde veröffentlicht. Bei dieser Aktion können Besitzer eines Premium-Pass bis zur Gamescom im August mit ihren Freunden auf Premium-Karten spielen. Auf der Gamescom wird DICE zudem ein Battlefield 1-Wettkampferlebnis, basierend auf dem Feedback der Community, enthüllen.

Mit Nivelle-Nächte erscheint im Juni die erste neue Karte für Besitzer des Battlefield 1-Premium-Pass, gefolgt von Prise de Tahure im Juli. Beide Karten sind Erweiterungen für Battlefield 1 They Shall Not Pass. Spieler stürzen sich in Nivelle-Nächte in intensive Infanterie-Grabenkämpfe, während in Prise de Tahure die französischen Truppen versuchen die Anhöhen in der Region Butte-de-Tahure zurückzuerobern. Mit der Veröffentlichung von Prise de Tahure startet Premium Trials: Karten, die normalerweise nur Battlefield 1 Premium-Pass-Besitzern vorbehalten sind, werden allen Spielern zur Verfügung stehen.

Im Laufe des Jahres erweitert DICE Battlefield 1 um die amphibische Kriegsführung mit Battlefield 1 Turning Tides, das im Dezember erscheint, bevor sich Anfang 2018 die Spieler in Battlefield 1 Apocalypse in die berüchtigtsten Schlachten des Ersten Weltkriegs stürzen werden.

Die Besucher von EA PLAY 2017 können die Karte Lupkow-Pass aus der kommenden Erweiterung Battlefield 1 In the Name of the Tsar anspielen. Weitere Informationen zu Battlefield 1, den Sommer von Battlefield und Battlefield 1 In the Name of the Tsar sind auf www.battlefield.com/games/battlefield-1/in-the-name-of-the-tsar erhältlich.

EA PLAY 2017 findet vom 10. bis 12. Juni in Los Angeles statt. Alle Updates finden sich auf der EA PLAY-Webseite.