E3-Trailer von Genesis Alpha One veröffentlicht

Team17 und der in Freiburg ansässige Entwickler Radiation Blue haben im Zuge der E3 einen neuen Trailer zum Sci-fi-Titel Genesis Alpha One veröffentlicht. Der auf der Unreal Engine 4 basierende Titel setzt auf eine spielerische Mischung aus Ego-Shooter, Survival-Elementen, Basenaufbau und Roguelike-RPG und wird für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.

Im Mittelpunkt des neuen Trailers steht IDA, eine künstliche Intelligenz, die an Bord der USS Genesis den Spieler durch die Missionen führt, welche die am Rande des Untergangs stehende Menschheit retten soll. Krieg, Umweltverschmutzung und Korruption haben die Erde völlig verwüstet. Als letzten Ausweg haben die führenden Unternehmen auf der Welt das Genesis-Programm ins Leben gerufen, das eine Gruppe von Raumschiffen in den unerforschten Weltraum führen soll, um eine geeignete neue Heimat für die menschliche Zivilisation zu finden.

Genesis Alpha One setzt dabei auf einen einzigartigen Mix aus verschiedenen Genres und erlaubt es Spielern, eigene Schiffe zu entwerfen und modifizieren, Alien-Plagen zu bekämpfen und Kreaturen zu klonen – all das in einem riesigen, zufällig generierten Universum.

