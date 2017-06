E3-Trailer zu ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN lässt bereits die Maschinen für die E3 2017 an. Als Vorgeschmack auf das neueste Kapitel der Ace Combat-Franchise, veröffentlicht BANDAI NAMCO Entertainment Europe jetzt den E3-Trailer von ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN.

Mit einer packenden Story, rasanter Action und der fortschrittlichsten Grafik, die es je in Ace Combat gab, kehren Spieler zurück in das Strangereal-Universum.

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN erscheint 2018 für PlayStation 4, Xbox One, und PC via STEAM. PlayStation 4-Spieler werden in den Genuss kommen, Abschnitte und Features von ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN in Virtual Reality zu erleben, die speziell für Sony PlayStation VR entwickelt wurden.